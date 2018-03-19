Seçimden büyük zaferle çıkan Putin'den dünyaya mesajlar!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni bir silahlanma yarışına girme arzusunda olmadıklarını ifade ederek "Tam aksine, dünyanın tüm ülkeleriyle ilişkilerimizi yapıcı bir şekilde geliştirmek istiyoruz." dedi.

Putin, Rusya'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminden zaferle ayrılmasının ardından, seçimde aday olan isimlerle bir araya geldi.

Rusya'nın savunma kapasitesini artırmak için gerekli adımların mutlaka atılacağını vurgulayan Putin, "Ancak şunu hemen söyleyebilirim ki yeni bir silahlanma yarışına girme arzusunda değiliz. Tam aksine, dünyanın tüm ülkeleriyle ilişkilerimizi yapıcı bir şekilde geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Birçok büyük savunma projesinin zaten tamamlandığını belirten Putin, düşürülen savunma bütçesinin yeni silah projelerinin tamamlanması için yeterli olacağını söyledi.

Sorunları çözmek için yapabilecekleri her şeyi yapacaklarını belirten Rus lider, Rusya'nın savunma bütçesini düşüreceğini ancak ulusal çıkarlarını savunmaya devam edeceğini söyledi.

Ülkelerle yaşanan sorunları siyasi ve diplomatik kanallarla çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Putin, "Elbette ulusal çıkarlarımızı da her zaman savunduğumuzu ve savunmaya devam edeceğimizi de belirtmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Putin, dün Rusya'da gerçekleştirilen seçimi resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 76,69’luk oyla kazanarak tekrar devlet başkanı seçilmişti.

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