İstanbul Sefaköy’de cumartesi gecesi meydana gelen kazada, doğum günü kutlamasından dönen 3 genç hayatını kaybetti. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan ve alkollü olduğu anlaşılan sürücü tutuklandı.
Gazete Habertürk'ten İrem Koca'nın haberine göre, 27 yaşındaki Ozan Börekçi, cumartesi gecesi Bakırköy’de yeni yaşını kutlamak üzere yakın dostları ile bir araya geldi. Parti dönüşü hep beraber evlerine dönmek için yola çıkan grup, sabaha karşı 02.30 civarında Sefaköy’de kaza geçirdi. Ozan Börekçi ile arkada oturan yakın arkadaşları 27 yaşındaki Çağlar Yılmaz ve 27 yaşındaki Deniz Ulaş Saral olay yerinde hayatını kaybetti. Aracı kullanan Yaman A. ile ön koltukta oturan Ezgi Kolukısa’nın hayatını emniyet kemeri kurtardı. Kolukısa hastaneye sevk edilirken, alkollü olduğu anlaşılan 26 yaşındaki Yaman A. polise ifade verdikten sonra tutuklanarak Metris Cezaevi’ne götürüldü.
3 GENÇ DIŞARI FIRLADI
Aile yakınlarının verdiği bilgilere göre, arkadaş grubu doğum günü partisi çıkışında arka arkaya 2 araçla Bakırköy’den Beylikdüzü’ne gitmeye çalışıyordu. Sefaköy’de bir işkembe salonu yakınlarındayken karşıdan gelen arabanın direksiyonu önlerine kırması üzerine, Yaman A.’nın kullandığı araç sağ şeride savruldu, önde oturan gençleri emniyet kemeri kurtarırken, arkada oturan 3 genç dışarı fırladı.
Yaşamını yitiren Çağlar Yılmaz, Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde İngilizce Mütercim Tercümanlık okuyordu. Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu Deniz Ulaş Saral’ın 3’üncü havalimanında çalıştığı öğrenildi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde eğitim gören Ozan Börekçi ise aile şirketinde çalışıyordu. Kazadan yaralı kurtulan Yaman A.’nın 2 ay önce İspanya’dan döndüğü, yeni bir işe girmeye hazırlandığı, Haliç Üniversitesi’nde opera eğitimi alan Ezgi Kolukısa’nın ise şarkı söyleyerek hayatını kazandığı belirtildi.
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