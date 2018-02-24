Sefer Görev Emri sorgulama ekranı, milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında duyulan Sefer Görev Emri için araştırma yapan vatandaşlar, e-Devlet Sefer Görev Emri sorgulama ekranına da akın etti. Peki Sefer Görev Emri nedir? Sefer Görev Emri sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Sefer Görev Emri, daha önceden askerlik görevini tamamlayan bireylerin, milli seferberlik gibi durumlarda yeniden askerlik görevine çağırılması anlamına gelmektedir. Sefer Görev Emri ile ilgili tüm duyurular Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sefer Görev Emri sorgulama işlemi için ilk olarak e-Devlet Kapısı internet sitesine (www.turkiye.gov.tr) giriş yapmak gerekmektedir. Sisteme giriş için e-Devlet şifresi, T.C. Kimlik Kartı, İnternet Bankacılığı, Mobil İmza ve e-İmza kullanılabilir.

Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan arama kutucuğuna "Personel Sefer Görev Emri Sorgulama" yazmanız yeterli olacaktır. Açılan ekranda hakkınızda bir Sefer Görev Emri bulunup bulunmadığını görüntüleyebilirsiniz.

e-DEVLET SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMA EKRANI

Ancak sisteme girişler şu anda yoğunluktan dolayı kilitlenmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sisteme akın eden milyonlarca vatandaş, sistemde teknik aksaklığa neden oldu. Sefer Görev Emri sorgulama ekranında şu anda "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı." uyarısı bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, Kahramanmaraş'ta dile getirdiği sefer görev emri ifadesini tekrar ederek, "Komuta kademesinde, yaptığımız müzakerelerde millet gelsin dendiği anda sefer görev emri çıktığı anda önce ben sonra da millet beraber yürüyeceğiz" dedi.

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