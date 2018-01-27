İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu “Sızı”, izleyicilerle buluştu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilen oyunun galasına, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, AK Parti Milletvekili Markar Eseyan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren, Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Muhsin Ertuğrul’un eşi Handan Ertuğrul ve birçok sanatçı katıldı.

Salih Efiloğlu’nun kaleme aldığı, Kubilay Penbeklioğlu’nun yönettiği oyun 2 perdelik. 14-17 Şubat tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde izlenime sunulacak. Oyunun konusu ise şöyle:

“Yıl 1913, Anadolu coğrafyası dış güçlerin oluşturmaya çalıştığı bir kaosun eşiğindedir. Yıllarca birbirini kardeş bilmiş halk kışkırtılmaktadır. Bir grup Ermeni ailesi bunun bir parçası olmamak için önce İstanbul’a, sonra Paris’e gitmek zorunda kalır. Yıl 1941, dünya siyaseti daha da büyük bir çıkmaza sürükler onları. Yaklaşan savaş, Anadolu özlemi, içinden çıkılmaz bir hale gelir.”