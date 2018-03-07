PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonrası şehit olan Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın aynı saldırıda yaralanan eşi Sibel Kulaksız, "Babasız çocuk büyütebilirim ama vatansız asla. Bu vatan için gerekiyorsa kanımızı son damlasına kadar dökeceğiz. Ama hiç kimseye vermeyeceğiz. Bunu da herkes böyle bilsin" dedi.



"BİR KADIN OLARAK GÜÇLÜ OLMAYA ÇALIŞTIM"

27 Temmuz 2015'te uğradığı hain saldırıda son nefesinde "Allah" diye seslenen eşinin kendisini koruyup göğsünü kurşunlara siper ettiğini anlatan 2 çocuk annesi Kulaksız, "Ben çocuklarıma hem bir bağ hem de dağ olmaya çalıştım. Babalarının yokluğunu hissettirmemeye çalıştım. Bir kadın olarak güçlü olmaya çalıştım. Çocuklarımı babasız büyütebilirim. Çok şükür devlet de yanımda, arkamda. Ama vatansız evlat büyütemem" diye konuştu.

İHA'nın haberine göre; Afrin'de teröristlere karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerinin Türk milletinin bekası için operasyon sürdürdüğüne değinen Kulaksız, "Mehmetçiğin sıktığı her kurşunu şehitlerimiz için sıktığını biliyorum. Şehitlerimizin kanını da yerde bırakmadıklarını biliyorum. Biz onlara çok şey borçluyuz. Onların haklarını ödeyemeyiz" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gönderdiği hediye, Amasya Valisi Dr. Osman Varol'un ise bizzat kızı İrem'in doğum gününde kendilerini yalnız bırakmamasına sevinen Sibel Kulaksız, kendi doğum gününde de sürpriz yapan Balıkesir'deki askerlere selam gönderdi.

"ÇEKTAR KOD ADLI TERÖRİSTİN HESAP VERMESİNİ İSTİYORUM"

Memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesindeki evinde eşinin bir ressam tarafından yapılan yağlı boya tablosu ile devlet övünç madalyasına bakıp gururlanan Kulaksız, kendisinin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 3'ünün güvenlik güçleri tarafından yakalanması sonrası tek isteğinin saldırıyı planlayan 'Çektar' kod isimli Muhammed Kaya'nın da bulunup adalete hesap vermesi olduğunu söyledi.

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