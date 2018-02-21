Şehit sorgulama hizmeti vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaştı. MSB'nin resmi hizmeti olan yeni uygulama ilk günden büyük beğeni topladı. Peki şehit sorgulama hizmeti şu an aktif mi?

ŞEHİT SORGULAMA EKRANI ÇALIŞIYOR MU?

MSB şehit sorgulama ekranına akın akın giren milyonlarca vatandaş, sistemde yoğunluk oluşturdu ve sistem kilitlenmiş durumdaydı. Ara ara yeniden bağlantı sorunu yaşansa da şu an sorgulama yapılabiliyor.

MSB ŞEHİT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı, 2008 yılında vatandaşların Şehit Listesi'ni görüntüleyebilmesi için şimdiye kadar yapılan savaşlarda şehit olan isimleri internet ortamına aktardı. İnternet sitesinde yer alan Şehit Listesi sistemiyle birlikte vatandaşlar büyüklerinin herhangi bir savaşta şehit olup olmadığını görüntüleyebiliyor.

MSB ŞEHİT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSB şehit sorgulama işlemi için ilk olarak kişinin Adı, Baba Adı ve Doğum Yılı'nın doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor. Daha sonrasında sorgulama butonuyla birlikte sistem çalışıyor ve eğer sorgulanan kişi herhangi bir savaşta şehit düştüyse, bu bilgi ekranda görüntüleniyor.

Şehit tespit sisteminde, 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp Savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 Kurtuluş Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı, 1853-1928 Muharebe Dışı Diğer Şehitler ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin bilgilerine ulaşılabiliyor.

Bu sistemle birlikte vatandaşlar, aile soyunda daha önceden bir kişinin bir savaşta şehit olup olmadığını sorgulayabiliyor ve eğer böyle bir durum var ise, ekranda uyarı olarak görüntüleniyor.

MSB Şehit Sorgulama Hizmetini İlk Yayımladığı Zaman

Milli Savunma Bakanlığı, yeni hizmetini ilk kullanıma açtığı zaman yoğunluktan dolayı resmi site açılmıyordu. Yapılan açıklamada "Hizmet iyileştirme çalışmaları sebebiyle sorgulama sayfası geçici olarak kapatılmıştır. İlgili çalışma tamamlandıktan sonra hizmet tekrar kullanıma sunulacaktır." denilmişti.

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