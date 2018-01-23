Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Şehit'in acı haberi Kayseri'deki yakınlarını gözyaşına boğdu. Peki, Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı kimdir? İşte Mehmet Muratdağı'nın hayat hikayesi...

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET MURATDAĞI KİMDİR?

Mehmet Muratdağı, 20 Kasım 1993 tarihinde Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde dünyaya geldi. Kayseri Kocasinan Atatürk Lisesi'ni bitiren Muratdağı, 21 Temmuz 2015 - 8 Kasım 2015 tarihleri arasında, Dağ Komando Okulu ve EM Dağ Komando Okulu 2'nci Kurs Tb. 2´nci Kurs Bl.K.lığı (Eğirdir/ISPARTA) emrinde eğitimini tamamlamadı ve 9 Kasım 2015 tarihinde 1'inci Komd. Tug. 2'nci Komd. Bl. 1´inci Komd. Kolu 1´inci Komd. Mnv. Unsuru emrine hücum elemanı olarak atandı.

Evli olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, 23 Ocak 2018 tarihinde TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit oldu.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Afrin yakınlarında PKK/PYD'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Muratdağı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Uzman Çavuş Muratdağı'nın acı haberi, Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesine bağlı Bozantı Caddesi'ndeki Evren Apartmanı'nda oturan, 6 ay önce evlendiği eşi Birgül Muratdağı'na, askeri yetkililer tarafından, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Acı haberi alan Birgül Muratdağı gözyaşı döktü. Şehit evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

Acı haber, Beşparmak Mahallesi'nde oturan anne Sibel Muratdağı'na da yine askeri yetkililer tarafından, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Anne Sibel Muratdağı, oğlunun şehadet haberi ile sinir krizi geçirdi. Şehit annesi, 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın Bozantı Caddesi Evren Apartmanı 6'ncı kattaki evine 1'inci Komando Tugayı'ndan bir grup silah arkadaşı da geldi. Kayseri Müftüsü Şahin Güven de şehidin evine gelerek, dua okudu.

Mehmet Muratdağı

şehit uzman çavuş mehmet muratdağı

haberler

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER