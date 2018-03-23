Dün Afrin'den, Bitlis'ten ve Nevşehir'den acı haberler art arda geldi. Bitlis'te arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK'nın tuzakladığı EYP infilak etti, Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar şehit oldu. Afrin'de kontrolü sağlayan Mehmetçik, halkın huzuru ve güvenliği için bölgede terör örgütü tarafından tuzaklanan EYP'leri imha ediyor. Dün Afrin'den de acı haber geldi. Teröristler tarafından tuzaklanan EYP infilak etti, Piyade sözleşmeli erler Muhittin Talha Çalışkan, Gökhan Güllü ve Hasan Kadir Demiral şehit oldu. Gece saatlerinde bir kahreden haber daha geldi. Eğitim uçuşu yapan F-16 savaş uçağı Nevşehir'in Gülşehir ilçesi yakınlarında düştü. Pilot Üsteğmen Yasin Boy şehit düştü.

AFRİN ŞEHİDİ GÖKHAN GÜLLÜ'NÜN NAAŞI TOKAT'TA

Suriye'nin Afrin kentinde teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü'nün naaşı hava yolu ile memleketi Tokat'a ulaştı..

Hatay'dan Tokat Hava Limanına askeri uçakla getirilen Şehit Gökhan Güllü'nün naaşını Tokat Valisi Ömer Toraman ve il protokolü ile birlikte şehitin yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Tören mangasının omuzlarında uçaktan alınan Şehit Güllü buradan baba ocağı olan Turhal ilçesine götürüldü. Şehitin annesi Naciye Güllü, babası Şahin Güllü ve abisi Hüseyin Güllü'nün de karşıladığı Şehit Gökhan Güllü, bugün öğle namazına müteakip ilçe merkezinde yapılan törenin ardından Asri Mezarlığına defnedilecek.

BİTLİS ŞEHİDİ ŞÜKRÜ ÇAKAR'IN NAAŞI KONYA'YA GETİRİLDİ

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi.

Şehit Çakar'ın naaşı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından uçakla getirildiği Konya Havaalanı'nda yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı.





Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında uçaktan alındı.

Bu sırada şehidin babası Abdullah, annesi Emine, eşi Halise Çakar ve diğer yakınları uçaktan indirilen tabutun yanına giderek gözyaşı döktü.

Cenaze aracıyla Beyhekim Devlet Hastanesine götürülerek morga konulan Çakar'ın naaşı, cuma namazını müteakip Doğanhisar ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ŞEHİT ÜSTEĞMEN YASİN BOY'UN NAAŞI ADANA'YA GÖNDERİLDİ

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, F-16 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan hava pilot üsteğmen Yasin Boy için Kapadokya Havalimanı'nda askeri tören düzenlendi.

Havalimanındaki törende, şehit Boy'un Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından aprona taşındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün ettiği duanın ardından şehidin cenazesi, askeri uçakla Adana'ya gönderildi.

Törene, şehidin yakınları ile Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Korgeneral Muhittin Fatih Sert, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve diğer yetkililer katıldı.

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