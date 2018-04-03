Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başlaması ile birlikte seyirciler Şehzade Orhan'ının hayatı ile ilgili bilgileri merak etmeye başladı. Şehzade Orhan Çelebi ne zaman nasıl öldü? gibi sorular da merak edilmeye başladı. İşte Şehzade Orhan’ın bilinmeyenleri…

ŞEHZADE ORHAN KİMDİR?

Orhan Çelebi ya da Şehzade Orhan 1412’de doğmuş ve 29 Mayıs 1453, İstanbul’da ölmüştür. Beşinci Osmanlı padişahı I. Mehmet’in (Çelebi Mehmet) ağabeyi olan ve kız kardeşi Sultan Fatma Hanım ile birlikte Bizans’a rehin olarak yollanan Şehzade Kasım Çelebi’nin oğlu. Ali Şah, Cihan Şah, Vali Han ve Buğa Han isimlerinde Dört oğlu vardı.

HAYATI

Bizans İmparatorluğu sürekli Orhan Çelebi’yi Anadolu'ya gönderip ayaklanma çıkartma tehdidinde bulunuyor, bunun yapılmaması karşılığında Osmanlı’dan haraç alıyordu. Fatih Sultan Mehmed, bu parayı son iktidarı döneminde kesti.

Orhan Çelebi, İstanbul’un II. Mehmed(Fatih) tarafından kuşatılması sırasında 600 kadar adamı ile şehrin Osmanlıya karşı savunmasında yer aldı. Adamlarını Yedikule’nin deniz tarafındaki surları ile Yenikapı’ya doğru olan sur silsilesinde konuşlandırdı.

ÖLÜMÜ

Şehzade Orhan İstanbul düştükten sonra keşiş kılığında şehri terk etmeye çalışırken yakalanıp idam edildi.

NOT:

Emir Süleyman Çelebi’nin oğlu olan ve 1420 yılında Bursa’da I. Mehmet tarafından gözlerine mil çektirilen Şehzade Orhan Çelebi ile karıştırılmamalıdır.

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