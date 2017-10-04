Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan hakkında 'terör' soruşturması

İHA'nın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, BDP'nin 2012 yılındaki Olağanüstü Kongresi'nde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan konuşmalar nedeniyle HDP'li Selahattin Demirtaş ile Pervin Buldan hakkında "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER