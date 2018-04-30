Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder için 5 yıl ceza talebi!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında cumhuriyet savcısı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beşer yıla kadar hapis cezası istedi.

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