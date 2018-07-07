Kışın rahatlıkla kamufle edilen cilt sorunları ve fazlalıkları, yazın kamufle etmek ne yazık ki mümkün olmuyor. Yanlış beslenme, genetik faktörler, hareketsizlik, yetersiz su tüketimi, kahve ve asitli içecekleri fazla tüketmek gibi birçok etmen sonucu oluşan selülit sorunu özellikle yazın daha çok canımızı sıkar hale geliyor.

Güzellik Uzmanı Eğitmeni Figen Aktosun 14 gün boyunca aralıksız uygulanması halinde en etkili kozmetik ve medikal uygulamaların tahtını yerinden edecek, sonuçları uygulamalarla kanıtlanmış selülitlere veda etmenin reçetesi olan özel kür tarifini sizler için paylaştı.

Hemen hemen herkesin mutfağında olabilecek malzemelerle selülitlerden kurtulmak mümkün. Tek yapılması gereken 14 gün boyunca aralıksız bu kürü uygulamak. İşte selülitleri gözle görülür derecede azaltan doğal kür tarifi...

SELÜLİTLERİ YOK EDEN DOĞAL KÜR

Malzemeler;

Kahve çekirdeği

Hindistancevizi yağı

1 adet patates

PLANK NASIL YAPILIR?

DOĞAL SELÜLİT TEDAVİSİ YAPILIŞI

Dört yemek kaşığı havanda dövülmüş kahve çekirdeğinin içine dört kaşık Hindistan cevizi yağı ve bir adet rendelenmiş patatesin suyunu ekleyin. 70'ten daha fazla kiloya sahipseniz kilonuz ile orantılı bir şekilde karşımın ölçüsünü arttırabilirsiniz. Malzemeleri krem şeklini alana kadar karıştırın. Karışımı sorunlu bölgeye kas yönünde aşağıdan yukarı doğru masaj yaparak uygulayıp streç film sarın. 25 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Bu karışımı aksatmadan 14 gün boyunca düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

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