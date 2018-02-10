Survivor 2018 All Star yarışmasında Sema Aydemir de yer alacak. All Starlar (ünlüler) takımında yarışacak olan Sema Aydemir hakkında bilgi sahibi olmak isteyen izleyiciler, internet üzerinde Sema Aydemir hakkında araştırma yapıyor. Peki Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler Sema kimdir?

SEMA AYDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sema Aydemir Apak, 17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da doğmuştur. 400 metre engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci bir atlet olan Aydemir, geçmiş yıllarda da heptatlon branşında boy göstermiştir.

2012 yılındaki Londra Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında yarışma hakkı elde eden Sema Aydemir, 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etmiştir.

2004 yılındaki Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanan Sema Aydemir, 21 Ocak 2017 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor yarışmasının ünlüler kadrosunda yarışmıştır.

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