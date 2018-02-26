Sema Şimşek, önceki gün 42. yaşını kutladı. Güzel manken, doğum günü partisinde oyuncu Arda Esen’le aşkını herkese ilan etti. Şimşek, doğum gününde yaptığı paylaşımla sürpriz aşkını gözler önüne serdi.

Cadde'nin haberine göre, Burak Hakkı ile 10 yıllık evliliğini 2012'de bitiren Şimşek, gönlünü eski rol arkadaşı Arda Esen'e kaptırdı..

Kendisi gibi 1 çocuk sahibi aşkıyla mutluluk pozu veren ünlü manken, bu kareye de "Yeni yaşımın en güzel hediyesisin… İyi kim'sin… Nice nice eskimeden yıllarımız olsun" notu düştü.