Sen Anlat Karadeniz dizisi 13. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin sona eren 13. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Sen Anlat Karadeniz 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Anlat Karadeniz 14. yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler ve 13. son bölüm özeti...

SEN ANLAT KARADENİZ 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman gibi isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisi, 13. bölümüyle bu akşam ekrana geldi. Dizinin sona eren 13. bölümü sonrasında da yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Fakat dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

SEN ANLAT KARADENİ 13. SON BÖLÜM ÖZETİ

Vedat, sistemli bir biçimde, tüm silahlarıyla Nefes'in üzerine gelmeye devam etmektedir. Berrak'tan sonra şimdi de Nefes'in karşısına babasını çıkarmıştır. Babasıyla tam da velayet mahkemesi sabahı karşılaşmak, Nefes'i çok sarsar ve kanında ilacın, ruhunda babasının zehriyle ilk duruşmaya çıkmak zorunda kalır.

Üstüne bir de babasının bütün köye Nefes'in nikahlı kocasını bırakıp Tahir'e kaçtığını söylemesi, sadece Nefes'in değil ona destek olan insanların da zor duruma düşmesine neden olur. Yiğit de, bu zor durumdan nasibini alır ve çocuk kalbiyle annesinden ayrılma ihtimaliyle başa çıkmaya çalışır. Vedat, hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir.

Ama Vedat'ın anlayamadığı bir şey vardır; inanç. Nefes'in yolculuğu çok zor bir yolculuktur ama Nefes ve onun yoluna başını koyan Tahir birbirlerine inanmaktadırlar. Tahir, geçmişte Nefes'in yüreğinde açtığı yarayı, bu sefer başkalarının açtığı yarayı inancıyla iyileştirerek telafi edecektir.

Deli Tahir'in akıllıca bir hamlesi, Nefes'i, bu zor yoldaki en önemli engellerden birinden kurtarır. Ama aynı Tahir'in Nefes'le Yiğit için yaptığı bir delilik, hiç beklemedikleri bir anda karşılarına çıkıp onları çok zor duruma sokacaktır.

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