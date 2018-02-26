Sen Anlat Karadeniz 6. bölüm 2. fragmanı dün yayınlandı. Yayınlanan fragmanda heyecan ikiye katlandı. Nefes ile Vedat arasındaki mücadele merak ediliyor.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes ve Yiğit'in Rusya'daki özgürlük hayalleri, Vedat'ın onları yakalamasıyla suya düşdü.

Tahir, Batum'da Nefes'ten gelecek "sağ salim vardık" haberini beklerken, Vedat, Nefes'ten oğlunu da ayırır, Yiğit'i annesinin kollarından koparıp İstanbul'a gönderdi.

Nefes şimdi yabancı bir memlekette yapayalnız Vedat'ın zalim ellerindedir.

Tahir ise yüzlerce kilometre öteden çok acı bir şekilde Nefes'in her çığlığına tanık oldu.

Nefes'in Yiğit'i kendisine emanet ettiğini duyar ve Vedat'ın silahından çıkan merminin sesiyle büyük bir karanlığın içine gömüldü.

Artık hayatının tek bir amacı vardır. Ölü ya da diri, Nefes'i Vedat'ın ellerinden almak ve Yiğit'i kurtarmak.

Karadeniz'de ise, Mustafa kardeşinin hayatı karşılığında kaçırdığı Eyşan'la uğraşırken, Asiye hiç istemediği eltisi Mercan'a bohça götürmek zorunda kaldı. ve elbette Asiyeliğini yaptı.

Ancak çok geçmeden gelen bir mesaj, Asiye'nin yüreğinde büyük bir yangını başlatır. Kocası onu başka bir kadınla aldatmaktadır! Asiye tabancasını kaptığı gibi Mustafa'sının peşine düşer.

SEN ANLAT KARADENİZ 6. BÖLÜM 2. FRAGMAN

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