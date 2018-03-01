Sen Anlat Karadeniz yayınlanan son bölümüyle yine izleyiciyi etkiledi. Tahir ile Nefes Yiğit'i kuratramaya çok yaklaştı. Yiğit'in tutulduğu evi bulup içeri girdiler, ancak o sırada Yiğit de evden kaçmayı başarmıştı. Peki Tahir ile Nefes, Yiğit'i bulabilcek mi? Ormanda bri başına kalan Yiğit neler yaşayacak? Dizi biter bitmez Sen anlat Karadeniz 7. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Sen Anlat Karadeniz son bölüme dair detaylar ve yeni bölüm fragmanı...
SEN ANLAT KARADENİZ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Sen Anlat Karadeniz 7. yeni bölüm fragmanında, Tahir söz yüzüğünü atan Mercan'a yüzüğü geri veriyor. Bu duruma sinirlenen Asiye ise Tahir'i karşısına alıp neden böyle yaptığını aslında Nefes'e aşık olduğunu söylüyor. Tahir ise sözünün söz olduğunu söylüyor ve Nefes'e karşı duyduğu imkansız aşk için gözyaşları döküyor.
SEN ANLAT KARADENİZ 6. SON BÖMLÜM ÖZETİ
"Nefes'ten Tahir'e yar olmaz..."
Mustafa, Eyşan'ı kaçırarak alamadığı cinayet itirafını, Vedat'a Yiğit'i teslim ederek almıştır ama vicdan azabından kıvranmaktadır. Tahir'in canı emniyettedir ama Vedat'ın Nefes'e karşı eli güçlenmiştir. Vedat, bir anneyi evladıyla tehdit ederse, kazanacağından emindir. O güvenle, Nefes'e şartını koşar. "Yiğit'i görmek istiyorsan, evlen benimle!" Annesinden ilk öğrendiği rakamlar 155 olan Yiğit ise, tutulduğu evden kaçabilmek için türlü planlar yapar. Yiğit'i bir yandan ararken bir yandan onun yokluğuna birlikte katlanan Tahir ve Nefes ise, aralarındaki anlaşmazlıkları rafa kaldırırlar ve birbirlerine sımsıkı tutunurlar. Ancak, birlikte acıya dayanma hali yanlış anlaşılır ve Dağdevirenler cephesinde kıyamet kopar. Bu öfke, Nazar'ın şeytanın inine girmesine neden olur. Tahir, Yiğit'e ulaşabilmek için neler yapacak? Kendisini aldattığını sandığı kocasını evde tüfekle karşılayan Asiye, Mustafa'nın aslında neler çevirdiğini öğrenecek mi? Nefes, Vedat'ın evlenme teklifini kabul edecek mi yoksa oğlunun yokluğuna rağmen şeytana direnmeyi mi seçecek?
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