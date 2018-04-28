Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı, bu sezon attığı 3 golü de dış sahada kaydetti. Kasımpaşa karşısında takımının 2. golüne imza atan ve galibiyette önemli rol oynayan Şener, bu sezon Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol attı. Şener, ligde ikinci yarıda Kayserispor ve Kasımpaşa'ya, kupada ise Beşiktaş'a deplasmanda gol atma sevinci yaşadı.

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Şener Özbayraklı "Son 3 maçımız kaldı. Şampiyonluk için puan kaybetmeden devam etmemiz gerekiyor. Puan farkı var. Rakiplerimizin puan kaybını bekliyoruz. İnşallah en iyi şekilde maçlarımızı tamamlarız ve biz şampiyon oluruz" dedi.

"BAŞKA BİR ALANDA OLSA TOPU BIRAKIRDIM"

Şener, attığı golde topun Veigneau'nun hassas bölgesine geldiği ve Kasımpaşalı oyuncunun kendisini eleştirdiği yönündeki ifadeler üzerine ise "Gol sevincini ben yaşamadım. Top altıpas içinde. Başka bir bölgede olsaydı topu bırakırdım. O atmosferde onu düşünemiyorsunuz. Bende de moral bozukluğu oldu ama ayıp etmedik. Ben o açıdan bakmıyorum. Nasip bizim içinmiş. İnşallah bunun hakkında kötü yorum yapmazlar" ifadelerini kullandı.