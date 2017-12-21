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Şenol Güneş'ten Habertürk'e çarpıcı açıklamalar!

21.12.2017 - 01:48 | Güncelleme:

  • 1 Şenol Güneş'ten özel açıklamalar! Bayern Münih - Beşiktaş maçı yorumu
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    Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit ve Meriç Müldür'ün sorularını yanıtladı. Cenk Tosun'dan Jeremain Lens'e, FIFA kokartı iptal edilen Cem Satman'dan Tolgay Arslan'a, Video Yardımcı Hakem uygulamasından transfere kadar birçok konuda samimi açıklamalar yapan Güneş, Bayern Münih maçıyla ilgili de konuştu. Keyifle okuyacağınız Şenol Güneş röportajıyla sizleri başbaşa bırakıyoruz...

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  • 2 Şenol Güneş'ten özel açıklamalar! Bayern Münih - Beşiktaş maçı yorumu
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    -Ricardo Quaresma özelinden yola çıkarsak, takım içindeki dengeleri nasıl ayarlıyorsunuz. Bunun için neler yapıyorsunuz? 

    Oyuncuların karakteri çok önemli... Onun altında hataları düzeltiyoruz. Ricardo Quaresma’nın hala iç dünyasında farklılıkları vardır. O da kendini düzeltmeye çalışıyor. Oyundan çıkarken sorunlu. İdmanda da yapıyor. Bazen iyi, bazen sıkıntılı. Konuşmalarımızda ilişkilerimizde oluyor. Ben anlatırken ona uyuyor. Ama yapmıyor da bazen. Hiç sesi çıkmayan da yapıyor.

  • 3 Şenol Güneş'ten özel açıklamalar! Bayern Münih - Beşiktaş maçı yorumu
    3 | 38

    Sesi çıkmayanların durumu daha tehlikeli... Adam beni alkışlıyor şimdi ya sonra belki yuhalayacak. Adamı kazanacaksın. Ben hep şuna benzetiyorum. Kasanın içinde elmanın biri çürükse o kısmını temizleyeceksin. Olmadı o zaman atacaksın. Hoşgörü göstereceğiz. Ama taviz veremeyiz. Bunu yaparsak diğerlerini, takımı kaybederiz. Adam çok koşuyor ama yetenekli değil onu oynatamam. 

  • 4 Şenol Güneş'ten özel açıklamalar! Bayern Münih - Beşiktaş maçı yorumu
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    “TOLGAY’IN ÇOK KIRILMALARI OLDU”

    Bazen tartışmalar olur. Oyun içinde bağırıyoruz. “Lütfen koş” da dersin, “Koş lan” da dersin. Bu algılama ile alakalı. Bunu yapınca “Hoca ile oyuncu tartıştı” diyorlar. Bazen hoca “Yavrucuğum koş” der. Adam dönüp “Bana niye yavrucuğum” dedin diye tartışır. Adam isterse kafasına koymuşsa kavga eder. Hayat çok şey öğretiyor. Adam bana bakarsa öğrenir. Öyle oyuncu var ki gelişme kaydeder ama durup dururken “Bana güvenmiyorsun” der. Güvenmiyorsam burada ne işin var? 

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  • 5 Şenol Güneş'ten özel açıklamalar! Bayern Münih - Beşiktaş maçı yorumu
    5 | 38

    Şu an direkt oyuncular arasında olan bir tanesi Tolgay’dır. Çok savaştı, arada bir gelgitleri, duygusal kırılmaları oldu. Ama toparladı. Seyirci baskısını taşıyamayan oyuncular oluyor, o zaman giderler. Devre arası geliyor gitmek isteyen varsa yönetim ile konuşsun. Kalırsan çalışacaksın. Oynarsın, oynamazsın bu iş çocuk oyuncağı değil, burası altyapı değil. 

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Yorumlar 34
  • Misafir 21 Aralık 2017 Perşembe 19:03
    kralsın Şenol Güneş
  • Misafir 21 Aralık 2017 Perşembe 16:13
    galatasaraylı gibi değil adam gibi konuş video hakem olsaydı açık ara lider beşiktaştı
  • Misafir 55 dakika önce
    Gs liderdo neyi izliyorsun bjk macinda g.gonul penaltı yapti
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