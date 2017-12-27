Demet Akalın - Hande Yener kavgasına Seren Serengil de katıldı. Hande Yener ve Seren Serengil gece saatlerinde sosyal medya üzerinden tartıştılar. Tartışmayı başlatan ise Hande Yener'in Seren Serengil'e ait olan üstsüz fotoğrafı paylaşmasıydı.



Skandal paylaşımdan sonra sosyal medya karıştı. Ünlü şarkıcının yayınladığı fotoğraf Instagram tarafından silindi.

İŞTE GELİŞMELER BÖYLE YAŞANDI

Hande Yener, telifmetrenin araştırmasına göre radyolarda şarkıları en çok çalınan isim oldu. Telifmetre'nin bu araştırması Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı Duymayan Kalmasın programında masaya yatırıldı. Olaylar bundan sonra başladı.

Hande Yener skandal bir paylaşım ile Seren Serengil'e gönderme yaptı. Seren Serengil'de bu paylaşıma karşılık açıklamada bulundu. İşte tüm detaylar...

Listeye inanmadığını söyleyen Serengil, bu konuyu araştıracağını belirtti.

İşte Serengil'in programdaki açıklamaları:

HANDE YENER'DEN SKANDAL PAYLAŞIM! SEREN SERENGİL'İN ÜSTSÜZ FOTOĞRAFINI YAYINLADI

Seren Serengil'in bu açıklamalarından sonra Hande Yener skandal bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, Seren Serengil'in yıllar önce çekilen üstsüz fotoğrafını Instgaram hesabının hikaye bölümünden "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notuyla paylaştı.

SEREN SERENGİL'DEN HANDE YENER'E 'UYUŞTURUCULU' CEVAP

Hande Yener'in skandal paylaşımından sonra Seren Serengil Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:" Berna beni evden çıkarmadığı için çıkamadım arkadaşlar. Siz canınızı sıkmayın gerçekten. Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil.Ben 15 yıl önce annemin evinin iskelesinde bikini izi çıkmasın diye kafamda mandalla güneşlenirken, uzaktan çekilen fotoğrafı insanlar bulup yayınladıkları zaman ne kendi hayatlarının iğrençliklerini kapatabiliyorlar ne de başarısızlıklarını kapatabiliyorlar. Umursamayın. Avukatıma yönlendirdim. O gereğini yapacak. Siz üzülmeyin. Öpüyorum sizi."

HANDE YENER: BEN SİLMEDİM, INSTAGRAM KALDIRDI

Hande Yener, Instagram'da paylaştığı fotoğrafı silmediğini açıkladı. Yener, fotoğrafın Instagram tarafından kaldırıldığını söyledi.

Hande Yener bu davranışından sonra Twitter'da Trend Topic oldu. Ünlü şarkıcı tepkiler sonrasında paylaşımını sildi.

HANDE YENER KİMDİR?

Makbule Hande Özyener (d. 12 Ocak 1973), bilinen sahne adıyla Hande Yener, Türk şarkıcı ve söz yazarı. Ses getiren bir çıkış yaptığı 2000'lerin başından itibaren sık sık çıkardığı albümlerle Türk pop müziğinde kendine yer edindi. Müziğinin yanı sıra kıyafetleri ve sık sık yenilediği imajıyla adından bahsettirdi. Zaman zaman müzikal tarzında da değişiklikler yaptı, pop müzikten elektronik müziğe geçtiği dönemde yaptığı "bakkal müziği" tanımlaması yüzünden çeşitli tartışmaların içinde yer aldı. Kariyerindeki değişken adımları ve kişiliği birçok kez incelenerek yorumlandı, meslektaşı Demet Akalın ile yaptığı atışmalar Türkiye'de magazin gündemi içinde bir olgu hâline geldi.

Senden İbaret (2000)

Sen Yoluna... Ben Yoluma... (2002)

Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor (2004)

Apayrı (2006)

Nasıl Delirdim? (2007)

Hipnoz (2008)

Hayrola? (2009)

Hande'ye Neler Oluyor? (2010)

Teşekkürler (2011)

Kraliçe (2012)

Mükemmel (2014)

Hepsi Hit Vol. 1 (2016)

Hepsi Hit Vol. 2 (2017)

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Seren Serengil, 6 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çocukluğunu annesinin yanında Nişantaşı'nda geçiren Seren Serengil, 8 sene boyunca bale eğitimi ve klasik piyano dersleri almıştır.

İstanbul'da eğitim hayatını tamamladıktan sonra Londra ve Montrö kentlerinde eğitimine devam etti.

Henüz 16 yaşındayken sahne hayatına atıldı ve 4 yıl boyunca Türkiye'nin en genç sanatçısı olarak sahne aldı. İbrahim Tatlıses ile 16 yaşında aynı sahnede assolist olarak çalıştı.

Türkiye'de ilk defa 1990 yılında Başka Olur Ağaların Düğünü adlı dizide köylü güzeli genç bir kızı canlandırdı ve dizi hayatına atıldı.

2000'de TRT'de 3 yıl boyunca evlendirme programı sunuculuğu yaptı ve ardından 2012'de ayrılan eşleri yeniden barıştırma formatında bir program sundu.

İlk müzik albümünü 1991 yılında Ayrıldık adı altında çıkarmış ve adını duyurmaya devam etmiştir. Özellikle ilk albümünde bulunan Bana Herşey Seni Hatırlatıyor adlı parçası iyi bir çıkış yakalamasını sağlamıştır.

29 Haziran 2007'de kendi hikayesini anlattığı Nefret adlı kitabını yayınladı ve kitabında özel hayatına dair kimsenin bilmediği bazı bilgileri paylaştı.

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