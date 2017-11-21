Servetini kendi yaratan, dünyanın en genç milyarderi

27 yaşındaki İrlandalı girişimci John Collison, 2011'de kurduğu internet ödeme sistemi Stripe ile dünyanın, servetini kendi yaratan en genç milyarderi oldu.

Dünya genelinde 100 binden fazla müşterisi olan şirketin 2016 yılı itibarıyla değeri 9 milyar 200 milyon dolar.

Forbes dergisine göre, John Collison ve şirketi birlikte kurduğu 29 yaşındaki ağabeyi, mobil mesaj uygulaması Snapchat'in sahiplerinden Patrick Collison'ın kişisel servetleri 1 milyar 300 milyon dolar dolar.

En genç milyarderler sıralamasında Collison'ı, Snapchat'in diğer ana ortağı 27 yaşındaki Evan Spiegel ve Patrick Collison takip ediyor.

John Collison, ne kadar parası olduğu sorusunu "Bana bunu birçok kişi soruyor ve ilginç bir cevap vermemi bekliyorlar. Ama böyle bir cevabım yok" diye yanıtlıyor:

"Bana zengin olduktan sonra hayatımın nasıl değiştiğini soruyorlar. Faberge yumurtaları koleksiyonu ve yat yarışlarından söz ediyorlar. Oysa ben sadece boş zamanlarımda koşmayı seviyorum. Bu çok pratik ve basit bir hobi."

- BBC Apple da Stripe teknolojisini kullanıyor.

İrlanda'nın güneyinde Tipperary adlı yaklaşık 4 bin nüfuslu bir kasabada büyüyen Collison kardeşler liseyi Limerick kentinde bir devlet okulunda okumuş.

Çocukluklarından beri bilgisayar programcılığına merak duyan John ve Patrick Collison, üniversiteyi ABD'de okumayı hedeflemiş.

Patrick Collison 2007'de dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) metamatik bölümüne kabul edilmiş. İki yıl sonra John Collison da Harvard'a girmiş.

Collison, "Benim için her şey daha kolay oldu. Çünkü abim buraya gelmeyi başarmıştı. Ama ikimiz de başka yerlere gitmeyi hayal ediyorduk. Okumak için İngiltere'yi düşündüm ama burası yeterince uzak değildi" diyor.

John Collison daha Harvard'a gitmeden önce zengin oldu.

İki kardeş, küçük şirketlerin eBay'de daha kolay ticaret yapabilmelerini sağlayan Auctomatic adlı yazılımlarını 2008'de 5 milyon dolara sattı.

Collison kardeşler, John Collison Harvard'a başladıktan sonra Stripe'e odaklandı. Sonra ikisi de üniversite eğitimlerini yarıda bıraktı.

- Getty Images Tesla'nın sahibi Elon Musk da Stripe'a yatırım yaptı.

Birçok rakibi olmasına rağmen Stripe kısa süre içinde büyüdü ve Tesla'nın sahibi Elon Musk ve PayPal'ın kurucusu Peter Thiel'dan destek ve para aldı.

Stripe'ın bugün dünya genelinde 750 çalışanı var.

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