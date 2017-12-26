Sevakin Adası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sonrasında vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İnternet üzerinde "Sevakin Adası nerede?" ve "Sevakin Adası hangi ülkede?" aramalarını arttıran vatandaşlar, araştırmalarını sürdürüyor. Peki Sevakin Adası nerede? Sevakin Adası hangi ülkede? İşte detaylar.

SEVAKİN ADASI NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Sevakin adası, 19. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları arasında yer alan bir adadır. Sudan'un kuzeydoğusunda Kızıldeniz kıyısında yer alan bir liman şehri olan Sevakin, geçtiğimiz yıllarda Nubye bölgesinin en önemli limanı idi. Ancak 30 kilometre kuzeyinde kurulan Port Sudan, Sevakin Adası'nın önemini ikinci dereye düşürmüştür.

1517 yılında 9. Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethetmesinin ardından Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1882 yılında Mısır'ın fiilen İngilizler tarafından işgal edilmesiyle Osmanlı denetiminden çıkan Sevakin Adası, 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması'nın 17. maddesi ile kesin olarak İngiliz idaresinde Mısır'a bırakılmıştır.

Sudan'ın İngiliz - Mısır idaresinden 1956 yılında bağımsızlığını kazanması ile birlikte, Sevakin de Sudan topraklarının bir parçası oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEVAKİN ADASI HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ziyaretinin anlamına ve önemine yaraşır bir şekilde gerçekten dolu dolu geçtiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Resmi temasların yanı sıra iş forumundan, Port Sudan ziyaretine kadar Sudan toplumunun her kesimiyle bir araya gelme imkanı buluyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanına özellikle rica ettim. Port Sudan'a, oradan adaya geçtik. Orada TİKA'nın yaptığı malum Hanefi ve Şafii Camilerinin restorasyonu var.

'Bu adayı bize tahsis etseniz de bu adayı tamamıyla şöyle bir restore etsek ve bu adayı tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek.' dedim. Çünkü Sevakin Adası'nı bu halde görmek bizleri üzdü. Yer ile yeksan etmişler. Kim? Batı. Batı'nın karekterinde bu var. Oraları yer ile yeksan etmek suretiyle... Hamd olsun, şimdi yeniden restore etmek, ayağa kalkmak, kaldırmak bizlere nasip olduğu için ayrı bir memnuniyet içerisindeyim."

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'e bundan dolayı ayrıca bir ricada bulunduğunu yineleyen Erdoğan, "Böyle bir tahsis yapar da hemen biz burada işe başlarsak, bu adayı yeniden aynı resimlerdeki gibi ihya ederiz, inşa ederiz ve Sudan artık bununla iftihar eder." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmde yeni bir adım atabileceklerine de işaret ederek, "Nedir o yeni adım? İnşallah umre seyahatlerine bile, tarihte böyleydi, buraya gelip, buradan Cidde'ye gidilirdi. Tekrar bu yollar inşa edilir, ihya ederiz." ifadesini kullandı.

Salonda bulunan gençlere, "Bu olur mu?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Bunu hep beraber yapar mıyız? Yaparız." dedi.

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