Konya'da 24 yaşındaki sevgilisi Muammer Başak'ı eşarpla boğarak öldürdüğü ve kokmasın diye cesedin başına vantilatör koyduğu öne sürülen Kırgızistanlı Kandaze Bekturova 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



4 Ağustos 2016'da merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde Muammer Başak, kardeşi tarafından evinde battaniyeye sarılı vaziyette ölü bulundu. Boğularak öldürüldüğü belirlenen Başak'ın katil zanlısı olarak Kırgızistan uyruklu sevgilisi

Kandaze Bekturova (28) Kayseri'de saklandığı teyzesinin evinde yakalandı. Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın haberine göre; Konya Emniyeti Cinayet Büro'da verdiği ifadede iş bulmak için geldiği Türkiye'de fuhuş batağına düştüğünü, para karşılığı birlikte olduğu Muammer Başak ile birbirlerine aşık olup beraber yaşamaya başladıklarını anlattı. Başak'ın kendisine şiddet uygulamaya başladığını söyleyen Bekturova "Bu artık her gece oluyordu. Muammer içip sızdıktan sonra para karşılığı birkaç kez birlikte olduğum Hüseyin Şeker'i aradım. 'Kendimi öldüreceğim, dayanamıyorum' dedim. O da bana 'Kendini öldüreceğine, onu öldür' dedi. Telefonu kapatıp eşarbımı boynuna dolayıp 5 dakika boyunca sıktım. Öldüğünü anlayınca bıraktım" dedi.



"KOKMAMASI İÇİN VANTİLATÖRÜ ÇALIŞTIRDIM"

Cesedi bir yere atmak için Şeker'den yardım istediğini belirten Bekturova "Muammer'i öldürdüğüme inanmadı. İnternetten ceset fotoğrafını gönderdim. Bana yardım etmeyince evi topladım. Cesedi battaniyeye sarıp evden çıkaracaktım ama çok ağır olduğu için kaldıramadım. Kokmaması için yanına vantilatörü bırakıp çalıştırdım. Muammer'in otomobilini evinin önünden götürüp 1 kilometre uzakta bir yere bıraktım, anahtarını da parka attım" diye konuştu. Bekturova ile azmettirdiği öne sürülen Hüseyin Şeker tutuklandı.



Bekturova ve Şeker, Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı. Son sözü sorulan Bekturova "Her şeyi ben kendim yaptım, pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Bekturova'ya 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl, azmettirdiği ileri sürülen Hüseyin Şeker'e de 12.5 yıl hapis cezası verdi.

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