Şevkat Yerimdar 39. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Dizinin sona eren 38. bölümü sonrasında izleyiciler yeni bölüm hakkında ipuçları edinmek için internet üzerinde "Şevkat Yerimdar 39. yeni bölüm fragmanı" aramasını yapmaya başladı. Peki Şevkat Yerimdar 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler yaşanacak?
ŞEVKAT YERİMDAR 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Salih Kalyon, Burak Demir ve Murat Akkoyunlu gibi isimlerin yer aldığı Şevkat Yerimdar dizisi, 38. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.
Şevkat ve Esin'in aşk hayatı ile eğlenceli mahalle yaşamını konu edinen Şevkat Yerimdar dizisinin sona eren 38. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı büyük merakla beklenmeye başlandı. Önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 39. bölüm hakkında ipuçları edinmek isteyen vatandaşlar, merakla yeni bölüm fragmanının yayınlanmasını bekliyor.
Şevkat Yerimdar 39. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor.
Yayınlanacak olan fragmanla birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.
ŞEVKAT YERİMDAR 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ludmila’nın sürekli fikir değiştirmesi ve evlilik konusunda gerçekleri açıklamaması Şevkat’in ve Esin’in dengesini iyice bozmuştur. Ludmila’nın neyi sakladığını bulmaya karar verirler ve gizli gizli onu takip etmeye başlarlar. Ludmila gizemli birileriyle buluşmaktadır. Esin ve Şevkat gerçekleri öğrenmeye çalışırlarken kendilerini ummadık işlerin içinde bulurlar.
İsmail işleri büyütmeye ve kurumsallaşmaya karar verir. Pazarlama Müdürü olarak Tezene dükkanda işe başlar. Cuma başlarda bununla dalga geçse de ardı arkası kesilmeyen müşterileri gördükçe o ada planlar yapar. Aralarındaki savaş gittikçe büyümektedir.
ŞEVKAT YERİMDAR OYUNCULARI
Özgürcan Çevik - Şevkat Yerimdar karakteri
Başak Parlak - Esin Uçar karakteri
Salih Kalyon - Cevdet Uçar karakteri
Murat Akkoyunlu - Cuma karakteri
Burak Demir - Niko karakteri
Canan Maktal - Gizem karakteri
Semra Güzel - Sanem karakteri
Suzan Aksoy - Marika karakteri
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