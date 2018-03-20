Sex and the City'nin yıldızı Cynthia Nixon, New York valisi olmaya aday

ABD yapımı Sex and the City dizisinin yıldızlarından Cynthia Nixon, New York Valisi olabilmek için seçimlere adaylığını koyacağını açıkladı.
Dizide Miranda Hobbs karakterini canlandıran Nixon, görevdeki New York Valisi Andrew Cuomo'ya karşı yarışacağını Twitter'dan duyurdu.
51 yaşındaki liberal aktivist bir süredir adaylığa yakın duruyordu.
Eğer seçilirse, New York eyaletinin ilk kadın valisi ve kamuoyu önünde eşcinsel olduğunu açıklayan ilk valisi olacak.
1998-2004 yılları arasında yayınlanan Sex and the City dizisinde kariyer odaklı bir avukatı canlandıran Nixon, 2004'te Emmy Ödülü'ne layık görüldü.
Ödülü dönemin bir başka popüler televizyon figürü olan ve şimdinin ABD Başkanı Donald Trump'tan aldı.
Bundan yıllar sonra Trump'ın adaylığına sertçe karşı çıkmıştı.
2002'de Christine Marinoni ile evlendi. Nixon'ın karısı Marinoni, LGBTi hareketinin destekçilerinden. Marioni, aynı zamanda bir ay önce istifa eden Demokrat New York City Valisi Bill de Blasio'nun ekibindeydi.
Nixon, New York'ta kaliteli eğitime erişimde eşitlik için kampanyalar yürüttü.
Ünlü aktris, adaylığı için vaatlerini paylaştığı videoda sıraladı ve "New York'u seviyorum. Hiçbir zaman başka bir yerde yaşamak istemedim. Ama artık bir şeyler değişmek zorunda" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/CynthiaNixon/status/975794613221982209
Hükümetin New York'ta istihdam ve sağlık bakımı için çabalaması, toplu tutuklamaların sonlanması ve bozuk metronun tamiri gibi konularda hareket geçmesi gerektiğini söyleyen Nixon, sözlerine şöyle devam etti:
"Güç ve manşetlere bizden daha çok değer veren siyasetçilerden bıktık.
"Hem inanılmaz bir zenginlik hem de aşırı yoksulluğun bulunduğu, bütün ülkedeki en eşitsiz eyalet biziz."
Nixon, merkezdeki Cuomo'ya göre çok daha ilerici ve alternatif bir kampanya yürütecek gibi.
Görevdeki 60 yaşındaki Vali Cuomo ise, kazanırsa üçüncü dönemine girecek.
Cuomo'nun 2020'deki ABD Başkanlık Seçimleri'ne de aday olabileceği konuşuluyor.
Öte yandan vali daha geçen hafta eski yardımcısı ve yakın arkadaşı Joseph Percoco'nun yolsuzluk suçlamalarıyla cezaya mahkum olmasının ardından şüpheli bakışları üzerine çekti.
Davada valiye yönelik doğrudan bir suçlama yok. Ancak dava dosyasında tekrar tekrar adı geçtiği söyleniyor.
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