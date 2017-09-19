Seyrantepe ve Sultanbeyli hastanelerinde sona doğru

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Seyrantepe ve Sultanbeyli'de yapımı tamamlanma aşamasına gelen devlet hastanelerinde incelemelerde bulundu.

TOKİ açıklamasına göre, TOKİ Başkanı Turan ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, ilk olarak İstanbul Seyrantepe'de yapımı hızla devam eden 600 yataklı devlet hastanesinde incelemelerde bulundu.

Turan, burada yaptığı konuşmada, Seyrantepe'de devam eden hastane inşaatının toplam kapalı alanının 176 bin 596 metrekare olduğu bilgisini paylaştı. Hastaneye 91 bin 140 metrekarelik arazi ayrıldığını bildiren Turan, şunları kaydetti:

"4 ana bloktan oluşan hastanenin 1 bağlantı bloku bulunuyor. Modern tıp cihazlarıyla donatılacak hastanede A blok 19, B blok 10, C blok 12, D blok ise 4 kattan oluşuyor. Hastane içerisinde 163 poliklinik, 600 yatak ve 80 yoğun bakım ünitesi bulunacak. Seyrantepe hastanemizin içerisinde 44 acil servis, 24 ameliyathane ve 904 araçlık kapalı otopark olacak."

Hastanenin tam kapasite ile çalışmaya başladığında Anadolu'dan gelecek çok sayıda hastaya da hizmet vereceğini ifade eden Turan, "Yeni hastanemiz havalandırma, ısıtması ve tesisatı ile Avrupa'daki en modern hastanelerle yarışacak nitelikte olacak" değerlendirmesini yaptı.

SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİNDE İNCELEME

Seyrantepe hastanesini inceleyen Turan ve Memişoğlu ardından 400 yataklı Sultanbeyli devlet hastanesini inceledi. İkiliye burada Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de eşlik etti.



TOKİ Başkanı Turan, Sultanbeyli'nin "en büyük" sağlık yatırımı olan 400 yataklı devlet hastanesinin kısa zaman sonra hizmete girmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti. Turan, hastanenin iç bölmelerinde işlemleri bitirmek üzere olduklarını belirterek, çevre düzenlemesini de hızla tamamlayıp hastaneyi hizmete açacaklarını dile getirdi.



Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi sınırlarında bulunan hastanenin oturum alanının 11 bin 82 metrekare olacak şekilde tasarlandığı ifade eden Turan, şu açıklamalarda bulundu: "Hastanemizin toplam kapalı alanı 68 bin 848 metrekare. Hastaneye ayrılan 52 bin 418 metrekarelik arazide yapılan çevre düzenlemesiyle hastaların ve hasta yakınlarının rahat edebileceği ortamlar oluşacak. Hastane inşaatı 17 bloktan oluşuyor. Hasta yatak odaları tek kişilik ve çift kişilik olmak üzere tasarlandı. Biri lokal ameliyathane olmak üzere toplam 11 ameliyathaneye sahip hastanemizde ayrıca 55 hastanın aynı anda tedavi görebileceği biçimde yoğun bakım üniteleri mevcut olacak."