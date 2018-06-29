Shakira konseri ne zaman?

12 Grammy ödüllü şarkıcı Shakira, 11 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. 6. dünya turnesi "El Dorado" kapsamında, İstanbul'a gelecek olan Shakira için hayranlarının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Shakira'nın konserle ilgili, “İstanbul’da yeniden sahnede olmak, en sevdiğiniz şarkıları hep birlikte söylemek için sabırsızlanıyorum. Çok eğlenceli olacak” açıklamasını yaptığı İstanbul konseri ne zaman ve nerede gerçekleşecek. İşte Shakira konseri ile ilgili merak edilenler...

SHAKIRA KONSERİ NE ZAMAN?

Son olarak 2007’de Kuruçeşme Arena’da konser veren Shakira, uzun bir aradan sonra Türkiye'deki hayranlarıyla buluşuyor. Shakira'nın turne kapsamında vereceği İstanbul konseri 11 Temmuz Çarşamba akşamı Vodafone Park’ta gerçekleşecek. Shakira'nın İstanbul konseri için satışa çıkan bilet fiyatları ise şöyle: 162,00TL - 213,00TL - 315,00TL - 416,00TL - 572,00TL.

11 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak olan dünyaca ünlü yıldız Shakira, kulisi için istediği yiyecek ve içecek listesiyle şaşırttı. Oğulları 5 yaşındaki Milan ve 3 yaşındaki Sasha ile İstanbul’a gelecek olan Shakira kulisi için, taze meyve, çikolata, Antep fıstığı, buz badem, gümüş çatal bıçak takımı istedi.