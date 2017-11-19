Sigaranın cinsini değiştirerek kanserden kurtulmak mümkün değil!

Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Serpil Dizbay Sak, akciğer kanserinin en büyük nedeninin sigara olduğuna dikkati çekerek, "Aslına bakıldığında sigaranın cinsini değiştirerek kanser olmaktan kurtulamıyorsunuz ancak hangi kansere yakalanacağınızı farklı sigaralara yönelerek seçmeniz mümkün" dedi.
PATOLOJİDE YENİ GELİŞMELER VAR
AA'nın haberine göre; Sak, Antalya'da gerçekleştirilen 27. Uluslararası Patoloji Kongresi'nde patologların tüm kanserlerin tanısında önemli rol üstlendiğini kaydetti. Patologların öneminin özellikle son zamanlarda akciğer kanserlerinde gündeme geldiğini aktaran Sak, akciğer kanserlerinde "kişiye yönelik" veya "hedefe yönelik" bazı tedavilere başlandığını ifade etti.
Böylece çok ölümcül olan bu kanserde önemli gelişmeler kaydedildiğini vurgulayan Sak, bu tedavilerin hangi hastaya uygulanıp uygulanamayacağını patoloğun belirlediğini dile getirdi.
Patolojide pek çok yeni gelişme olduğuna değinen Sak, şunları kaydetti: "Artık moleküler tetkikler dediğimiz bazı tetkikler var. Özellikle hedefe yönelik tedaviler için daha sofistike yöntemleri kullanarak hastaların hangi ilaçlara duyarlılık göstereceklerini hangi ilaçların onlarda kullanılması ya da kullanılmaması gerektiği değerlendirilebiliyor. Bunların bir kısmı mikroskop kesitleri üzerinde yapılan incelemeler. Bir bölümü ise dokudan DNA'yı ayırarak ve bu DNA'yı çoğaltarak bunun üzerinde yaptığımız incelemelerden oluşuyor."
SERT TÜTÜN İLE YUMUŞAK TÜTÜN ARASINDA ÇOK FARK YOK
Sigarayla kanser bağlantısını değerlendiren Sak, sağlık açısından sert tütün ile yumuşak tütün içmek arasında çok fark olmadığına dikkati çekti.
"Light" tabir edilen yumuşak tütünleri içenlerin daha çok "adeno" kanseri, sert tütünleri içenlerin ise daha çok skuamöz hücreli "karsinom" olduklarını ifade eden Sak, "Aslına bakıldığında sigara cinsini değiştirerek kanser olmaktan kurtulamıyorsunuz ancak hangi kansere yakalanacağınızı farklı sigaralara yönelerek seçmeniz mümkün." diye konuştu.
Akciğer kanseri için başka etkenlerin de olduğunu vurgulayan Sak, şunları söyledi: "Bizim coğrafi olarak ülkemizde bulunan asbest yine bir akciğer kanseri nedenidir. Özellikle de asbest ve sigara bir araya geldiklerinde çok daha fazla kanser vakasıyla karşılaşıyoruz. Küçük küçük bir sürü başka nedenleri de sayabiliriz. Örneğin radon maruziyeti bir akciğer kanseri nedenidir ancak sigara dışındaki kansere neden olan tüm etmenleri bir araya toplarsak sigaranın yüzde biri bile etmiyor. Asıl etken, asıl kurtulunması gereken şey sigara."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.