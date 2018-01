Beden ve ruh sağlığımızı korumak için vitaminlerin doğru şekilde ve dozda alınması kuşkusuz şart. Sağlıklı bir metabolizma için hayati olan vitaminlerin eksikliğinin giderilmesiyse öncelikle dengeli beslenmeden geçiyor. Zira vitamin eksikliği genelde taze meyve ve sebze ile beslenen, yeteri kadar protein tüketen kişilerde görülmüyor. Vücudumuzda tüm organ ve sistemleri etkileyen vitaminlerin yeterli olarak alınmamasıysa pek çok şekilde kendini gösterebiliyor. En yaygın görülen vitamin eksikliklerini ve belirtilerini derledik. HT Cumartesi'den Sema Ereren'in haberi...

A VİTAMİNİ

A vitamini, kemik, göz, diş sağlığımız için çok önemli ve iyi bir antioksidan. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlara karşı korur.

Eksikliği kemiklerin güçsüzleşmesine, diş ve göz hastalıklarına sebep olur. Kimi zaman cilt sorunları da A vitamini eksikliğinin belirtisi olabilir. Havuç,

ciğer, ıspanak, yumurta, marul, portakal, maydanoz ve kerevizde A vitamini bol bulunur. Bu arada fazlası da karaciğerde depolanır, dikkat.

B12 VİTAMİNİ

DNA metabolizmasının temel vitaminidir. Eksikliğinde kansızlık, sinir sisteminde bozulma, zihinsel yorgunluk ve unutkanlık gözlemlenebilir. Bu vitaminin eksikliği vegan beslenme oranlarının artması ve şok diyetler sebebiyle çok sık görülmeye başlandı. Şiddetli B12 eksikliğinde bacakta ve ellerde uyuşma, denge sorunları, kansızlık, yorgunluk, halsizlik, kilo kaybı, halüsinasyon gibi sorunlara sebep olabilir. B12’yi alabileceğiniz kaynaklar hayvansal ürünlerdir. Bunun için balık, karaciğer, tavuk, süt, yoğurt, kırmızı et gibi besinleri tercih etmelisiniz. Veganlar badem sütü, hindistancevizi sütü gibi bitkisel sütleri tüketebilir.

C VİTAMİNİ

Bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olan, antioksidan içeren, kansızlığı engelleyen bu vitamin yeteri kadar alınmadığında bağışıklık sistemi zayıflar, kas, eklem ve kemik ağrıları, diş eti hastalıkları, demir eksikliği, cilt hastalıkları ve kansızlık görülür, sık sık yorgun hissedersiniz. Eksikliğinde ayrıca yaralarda geç kapanma, enfeksiyonlarda ağırlaşma görülebilir. Özellikle turunçgiller denilen portakal, greyfurt, limon ve mandalinada, yeşil sebzelerde C vitamini vardır. C vitamini fazlalığıysa böbrek taşı, ishal, ciltte alerjik rahatsızlıklara sebep olabilir.

D VİTAMİNİ

Kemik sağlığımız üzerinde kritik öneme sahip olan D vitamini eksikliği son zamanlarda güneşe yeterince çıkılmaması sebebiyle daha çok kişide görülmeye başlandı. Eksikliğinde metabolizmanın yavaşlaması, halsizlik, kas krampları, kemik ağrısı ve aşırı stresli hissetme gibi belirtiler görülebilir. Bu eksiklik metabolizmanın yavaşlaması sebebiyle kilo sorunlarını da tetikler. Kalsiyumun emilimi için de oldukça önemlidir. D vitaminini en çok alabileceğimiz kaynak güneş olduğundan bir süre krem sürmeden güneşlenmek, somon gibi yağlı balıkları haftada 2 kez tüketmek önemlidir. D vitamini eksikliği kemik erimesine yol açar.

E VİTAMİNİ

Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu virüs ve bakterilere karşı dayanıklı hale getirir, antioksidandır. Kalbi korur, zararlı bileşenlerin vücuttan atılmasını sağlar. Eksikliğinde kansızlık görülür, katarakt riskini artırır. E vitamini baklagillerde, ıspanakta, brokolide, avokadoda, yağ ve kuruyemişlerde bol bulunur.

FOLİK ASİT

Bir çeşit B vitaminidir. Eksikliğinde kansızlık, halsizlik, kas ağrıları görülebilir. Kötü beslenme folik asit eksikliğini en çok tetikleyen sebeplerden. Alkol kullanımı da bu vitaminin eksikliğine yol açabilir. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için oldukça önemli bir vitamindir. Folik asiti alabileceğiniz besinler baklagiller, tam tahıllı besinler, portakal ve yeşil yapraklı sebzelerdir. Işık, ısı ve gıda işleme folik asiti yok edebileceğinden sebze ve meyveleri taze olarak veya mümkün olduğu kadar az pişirilmiş şekilde tüketmek önemli.

FAZLASI DA ZARAR

Gereksiz yere alınan vitaminler de başınıza dert olabilir. Zira fazla D vitamini kanda kalsiyum düzeyinde artmayı, kas kramplarını, kalp ritim problemlerini, A vitamini fazlalığı beyin basıncının artmasını, baş ağrısını, görme bozukluklarını, cilt sorunlarını, C vitamininin fazlalığı vücutta depo edilmemesine karşın idrarla atıldığından böbrek taşlarını, K vitamini fazlalığı kanın pıhtılaşmasını, E ve C vitaminleri fazlalığı akciğer kanserini tetikleyebilir. Vitamin takviyesini mutlaka doktor kontrolünde alın.