Silahı ateş alan asker hayatını kaybetti

Dün akşam saatlerinde İnkum köyündeki jandarma karakolunda meydana gelen olayda, nöbet tutan jandarma er A.Y.'nin silahı, henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı.

DHA'nın haberine göre, silahtan çıkan kurşun, A.Y.'ye isabet etti. A.Y.'yi yerde kanlar içerisinde bulan arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

A.Y.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

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