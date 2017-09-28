Sultangazi'de iki uyuşturucu çetesi arasında yaşanan 1 kişinin ölümü 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışma olaylarının şüphelileri Silivri'de bir çiftlik evine yapılan film gibi operasyonla gözaltına alındı. Özel harekat polisleri ve polis helikopterinin destek verdiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Çiftlikte bulunan çok sayıda tüfek ve tabanca inceleme altına alındı. Yakalanan şüphelilerin cinsel saldırıdan, yaralamaya, hırsızlıktan uyuşturcu kullanmaya çok sayıda polis geliş kayıtları var.
DHA'nın haberine göre, Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu mahallesindeki bir oto yıkamacıda 23 Eylül 2017 tarihinde meydana gelen olayda, yıkamacı önüne gelen iki araçtan içerde oturanların üzerine ateş açılmıştı. Oto yıkamacıda bulunanlarında karşılık vermesi çıkan silahlı çatışma sonucu Orhan A.(43) vurularak hayatını kaybederken Arig M.(30) ağır şekilde yaralanmıştı. Saldırganlar olayın ardından kaçmışlardı.
ÖLEN KİŞİNİN ÇOK SAYIDA SABIKASI ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada, olayın iki uyuşturucu çetesi arasında yaşanan rant kavgası sonucu meydana geldiğini tespit edildi. Saldırı sırasında hayatını kaybeden Orhan A.'nın daha önceden uyuşturucu bulundurmak, yağma, gasp, mühür ihlali, tehdit, yaralama gibi suçlardan onlarca kaydı olduğunu tespit etti.
ÇİFTLİK EVİNE FİLM GİBİ OPERASYON
Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırıyla ilgili güvenlik kameralarını inceleyek önce saldırganların kullandığı otomobillerin plakasını ardından kimliklerini tespit etti. Gerekli delillerin toplanmasının ardından Silivri, Büyüksinekli köyünde önceki gün operasyon yaptı. Özel harekat polisleri, ve polis helikopterinin katıldığı operasyonda baskın yapılan çiftlik evinde Vahap P.(35), Ağıt K.(35), Mahsun K.(23) ve Yasin G.(24) gözaltına alındı. Şüphelileriden Ağıt K.'nın ayağından vurulduğu öğrenildi. Operasyon sırasında saldırganlarında polisle kısa bir çatışmaya girdikleri belirtildi.
ÇİFTLİKTE BULUNAN SİLAHLAR İNCELENİYOR
Polis saldırganları etkisiz hale getirdikten sonra çiftlik evinde yaptığı aramada çok sayıda av tüfeği, yivli tüfek ve 4 adet tabancayı inceleme altına aldı. Ele geçirilen silahların balistik incelemesinin yapıldığı öğrenildi. Öte yandan çiftilk evinde yapılan aramada çok miktarda para ele geçirildiği belirtildi.
HEPSİNİN ONLARCA SABIKASI VAR
Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden 3'ünün daha önceden cinsel saldırı yüzünden polise geliş kayıtları bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden Vahap P.'nin daha önceden huzuru bozma, ruhsatsız silah bulundurmak, uyuşturucu bulundurmak, cinsel istismar, kasten yaralama suçlarından polise geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Diğer şüpheli Agıt K.'nin ise uyuşturucu bulundurmak, yaralama, mala zarar vermek, cinsel saldırı suçlarından daha önceden gözaltına alındığı belirlendi. Diğer şüpheliler Mahsun K.'nın da uyuşturucu bulundurmak, kasten yaralama, mala zarar vermek suçlarından, Yasin G.'nin ise cinsel saldırı ve kasten yaralama suçlarından polise geliş kaydının olduğu belirlendi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiler.
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Misafir 12 dakika önceTebrikler00
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Misafir 12 dakika önceİdam idam. Bu pisliklerle yaşamak istemiyoruz00
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Misafir 41 dakika önceyarin yine saliverirler. etraf suclu dolu60