Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü... Birleşmiş Milletler Örgütü, 1972'de 133 ülkenin katılımıyla düzenlenen zirvede, 5 Haziran'ı Dünya Çevre Günü ilan etti. Tam 46 yıldır yaşadığımız çevrenin sorunlarını dile getirmek, sorunlara çözüm aramak için dünya genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Peki, 46 yıldır düzenlenen etkinlikler daha yaşanılabilir bir dünya için yeterli oluyor mu? Güneşi görür görmez kendimizi parklara, bahçelere atıyoruz ama günün sonunda huzur bulduğumuz o alanlarda kendimizden parçalar bırakıyoruz... Poşet, pet şişe, plastik çatal, bıçak, pipet ve daha fazlası... Etrafa saçtığımız kirlilik parklarla bahçelerle sınırlı kalmıyor, bunları denizlere hatta okyanuslara taşıyoruz. Ama unuttuğumuz bir şey var; bu kirlilik sadece gözümüzü rahatsız etmiyor, aynı zamanda hem bizim hem diğer canlıların sağlığını tehdit ediyor.

Bu noktada çevrenin sağlığı koruma ve geliştirme hatta bazı hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğine dikkat çeken İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Zeki Karagülle de, Dünya Çevre Günü kapsamında HABERTURK.COM'a özel açıklamalarda bulundu.

HER DAKİKA KAMYON DOLUSU PLASTİK OKYANUSLARA DÖKÜLÜYOR

Plastik kirliliği, gezegenimizin ekosistemleri için en büyük tehlikelerden biri... Her yıl 500 milyar plastik şişe üretiliyor. Birleşmiş Milletler’e göre; her yıl yaklaşık 5 milyar ton plastik poşet kullanılıyor. Bir diğer acı gerçek de her sene 13 milyon ton plastiğin okyanuslara karışıyor olması... Bu her 1 dakikada bir, kamyon dolusu plastiğin okyanusa dökülmesi demek oluyor.

Okyanuslarla ilgili son araştırma verilerine göre; okyanusları korumak için hiçbir şey yapılmazsa 2050 yılına gelindiğinde, atılan plastik çöpler balıklardan daha fazla olacak...

Bu ürünlerin birer defalık kullanıldığını düşünecek olursak sadece plastiklerle dünyada koca bir dağ yapabileceğimizi hiç düşündünüz mü?

GEZEGENİMİZ TEHDİT ALTINDA

Dünya Çevre Günü hareketlerini her yıl bir ülke üstleniyor. Birleşmiş Milletler, bu yıl Hindistan’ı seçti. Bu yılın teması ise "Plastik Kirliliğini Yenmek (Beating Plastic Pollution)."

Plastik kirliliğini ortadan kaldırmak adına pek çok ülke de harekete geçti. Avrupa Birliği Komisyonu, geçtiğimiz günlerde tek kullanımlık plastikleri yasaklayarak plastik kirliliğini azaltmayı hedefleyen bir taslak sunmuştu. Buna göre uygun fiyatlı alternatiflerin bulunduğu tek kullanımlık plastik ürünler piyasalardan yasaklanacak. Kulak çubuğu, plastik tabak ve çatal bıçak, içecek karıştırıcıları ve balon çubukları gibi ürünlerin sadece sürdürülebilir malzemelerden üretilmesi sağlanacak.

AB üyesi ülkeler, plastik gıda ve içecek kaplarının kullanımını ulusal hedefler belirleyerek ve alternatif ürünler sağlayarak azaltacak. Tek kullanımlık plastik ürünler ücretsiz dağıtılamayacak.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN YENİ ARAŞTIRMA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), içme suyundaki plastik parçacıkların potansiyel sağlık riskini ortaya koymak için yeni bir araştırma yapacağını açıkladı. Örgüt, sindirilebilecek kadar küçük olan mikroplastiklerin hem yaygınlığını hem de etkilerini ölçmeyi hedefliyor. DSÖ'nün açıklaması, gazetecilik örgütü olan Orb Media'nın içme sularında plastik parçacıklar bulduğu araştırmasının ardından geldi.

Exeter Üniversitesi Ekotoksikoloji Profesörü Tamara Galloway, havada dahi küçük plastik parçacıklar olduğunu söyledi. Plastik şişelerin içeriğinde zararlı miktarlarda petrol artığı, dayanıklılık ve esneklik sağlayan, homojenleştirici, parlatıcı ve renklendirici var.

YASAĞA UYMAYANA 50 İLA 500 EURO ARASI PARA CEZASI

İtalya'nın Adriyatik kıyısındaki Tremiti Adaları'ndan da plastik atık tehlikesine karşı bir adım geldi. Tremiti Belediyesi, adada plastik yasağı uygulamaya başladı. Tremiti Belediyesi'nin 1 Mayıs'tan itibaren geçerli kararına göre; takım adalarda bundan böyle plastik tabak, bardak, çatal, kaşık, bıçak kullanımına izin verilmeyecek. Plastik ürünler yerine geri dönüşümlü malzemeler kullanılabilecek. Yasağı delenlere 50 ila 500 euro arası cezalar kesilecek.

Tremiti Adaları Belediye Başkanı Antonio Fentini, plastik yasağı kararnamesini imzalamasının ardından, bir sonraki aşamada da plastik su şişelerini ve polisitren (köpük) kapları yasaklamayı planladığını söylemişti. Yasak kararı, Greenpeace İtalya, Cenova Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Marche Politeknik Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada, Tremiti Adaları çevresindeki sularda mikroplastik oranının yüksek olduğunun tespit edilmesinin ardından gelmişti.