Olay, Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan Gökırmak'ta meydana geldi. İlçede mermercilik yapan Tanju Akbaş ve kardeşi Kubilay Akbaş, iki arkadaşıyla birlikte serinlemek için ırmağa girdi, ancak bir süre sonraakıntıyla sürüklenerek gözden kayboldu.

DHA'nın haberine göre, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada iki kardeşin cansız bedenine ulaştı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan kardeşlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Boyabat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Soruşturma devam ediyor.

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