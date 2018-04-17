Sinüzit, yüz kemikleri arasında bulunan havalı boşlukların yani sinüslerin iltihaplanması sonucu meydana gelen enfeksiyon kaynaklı sağlık problemidir. Sinüsler, soluduğumuz havayı nemlendirir, ısıtır, mikroplardan temizlenmesine yardımcı olur. Kafa kemiklerimizin hafifletilmesini sağlar ayrıca sesimizin karakteristik şekilde oluşmasında önemli bir rol oynar. Burundaki tıkanıklık sonucunda sinüsler doğru şekilde havalanmazsa içlerinde bakteri ya da virüs birikir bu da bakteriyel sinüzite neden olabilir.

AKINTIYA DİKKAT!

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, "Sinüzit, hastada yol açtığı sorunların süresine göre ‘kronik’ ve ‘akut’ olmak üzere isimlendirilir. Kronikleşmiş yani süreklilik taşıyan sinüzit, 3 aydan fazla sürerken, koyu renkli burun ve geniz akıntısı, yerleşmiş burun tıkanıklığı ve baş ağrısı olarak yaşanabilir" diyerek, kronik sinüzitin ilaç tedavisine dirençli olduğunu ve genellikle cerrahi olarak tedavi edildiğini sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, "Akut sinüzit belirli dönemlerde ortaya çıkar, sarı ya da yeşil kanlı burun akıntısı, aralıklar ile yaşanan yüz ve baş ağrısı, ateş, göz çevresinde ağrı belirtileri ile meydana gelir. Genellikle kısa süreli antibiyotik tedavisi ile hastanın şikayetleri düzelir" dedi.

HABERTURK.COM'un sinüzitle ilgili sorularını yanıtlayan KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, sinüzitten korunmak için de önerilerde bulundu.

SİNÜZİT BELİRTİLERİ

Sinüzit hangi belirtilerle ortaya çıkar?

Sabahları yorgun ve halsiz uyanma, boğaz ağrısı, burunda kuruluk ve kabuklanma, geceleri horlama, burun tıkanıklığı, koku almada zorluk çekme, geniz akıntısı, boğazda batma hissi, kış enfeksiyonlarının 10 günden daha fazla sürede atlatma, sık sık hastalanma geceleri artan öksürük. Özellikle sonbaharda sıkça görülen nezle veya grip, 5-7 günden daha uzun süre devam ederse, yaşanan sağlık problemi çok yüksek ihtimalle sinüzittir. Alerjisi olan hastalarda sonbahar mevsiminde sinüzite daha sıklıkla rastlanır.

SİNÜZİT HASTALIĞINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR!

Sinüzitin nedenleri nelerdir?

Sinüzit, soğuk algınlığı veya alerji nedeniyle başlayabilir. Bakteri ve solunum yolları enfeksiyonları veya zayıf bağışıklık sistemi sinüzite neden olabilir. Bazı durumlarda, kronik sinüzit, burun kanallarının yapısında veya sinüslerin normal şekilde boşalmasını önleyen nazal polip gibi bir büyümeyle ilgili sorunlardan kaynaklanabilir.

Burun kemik eğriliği de, sinüziti tetikleyen en önemli etkenlerden biridir. Ayrıca büyük geniz eti, geniz akıntısı, saman nezlesi, alerjiler, kış aylarında soğuk ve kuru havaya maruz kalma, sigara içme, reflü, havada bulunan zararlı gazlara maruz kalma, , sinüslerdeki küçük kılların görevini yapmasını engelleyen tüm hastalıklar sinüzitin nedenlerindendir.

ISLAK SAÇ SİNÜZİTE NEDEN OLUR MU?

"Islak saçla dışarıya çıkmak sinüzite neden olur" denir, bu doğru bir bilgi mi?

Evet ıslak saçla dışarıya çıkmak veya uyumak sinüziti tetikleyen nedenlerden biridir. Saçlar yıkandıktan sonra en az 1 saat boyunca yatmamak ve dışarıya çıkmamak sinüzit olma riskini minimuma indirebilir. Saçın hafif nemli kalması bile uyku halinde kafa bölgesinde üşümeye sebep olur. Bu nedenle saçların kuruduğundan emin olduktan sonra dışarı çıkılmalıdır.

Ayrıca burnunda alerjisi olan veya alerjiye bağlı burun etleri büyüyen kişiler ıslak saçla dışarı çıktığı zaman bu kişinin burun mukozası sıcak-soğuk değişimi sırasında alerjik olarak şişeceğinden ve sinüslerin delikleri kolayca kapanacağından sinüzit olma riskini artırmaktadır.

KRONİK SİNÜZİTE KALICI TEDAVİ!

Sinüzit hastalığına dair yanlış bilinenler nelerdir?

Sinüzit hastalığı ile ilgili kulaktan dolma bilgiler oldukça fazla. Bunlardan biri sinüzit iltihabının bulaşıcı olduğu yönündedir. Bu yanlış bir bilgidir. Sinüs iltihabı bulaşıcı değildir. Başkasından kapılan viral üst solunum yolu enfeksiyonu sinüzite neden olabiliyor. Bu bilgi yanlışlığının temel sebebini oluşturan etkendir. Yanlış bilgilerden biri de baş ağrılarının genellikle sinüzit belirtisi olduğudur. Yaşanan baş ağrılarının yüzde 5’i sinüzit benzeri inflamatuar (iltihap) bozukluklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla her baş ağrısı sinüzit belirtisi değildir diyebiliriz.



Daha birçok yanlış söz konusudur. Ancak düzeltmek istediğim yanlış bilgilerin en önemlilerinden bir tanesi de ‘Sinüzit hastalığını tedavi etmek amacıyla gerçekleşen ameliyat sonrası bu hastalık kesin olarak tekrar yaşanır, nüks eder’’ algısıdır. Bu toplumda yanlış bilinen bir durumdur. Sayısal verileri incelediğimiz zaman gördüğümüz netice uygun tanı ve doğru yöntem ile gerçekleştirilen sinüzit ameliyatlarının başarı oranı yüzde 90’ın üzerinde seyretmektedir. Tabii ki tekrarlama riski de vardır. Ancak bu tüm hastalar ve vakalar için kesin olarak tekrarlayacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla ameliyat sonrası sinüzit hastalığının kesin tekrar yaşanacağı bilgisi yanlıştır.

Sinüzitin karıştırıldığı başka hastalıklar var mı, varsa nelerdir?

Sinüzit hastalığı belirtileri ve yol açtığı ağrılar nedeniyle, nevralji, migren, göz, diş, boyun ve çene eklemi problemleri ve beyin tümörleri gibi hastalıklarla sık sık karıştırılabiliyor. Migren ağrıları yaşadığı halde ağrıların kaynağını bilmediği için, sinüzit problemi yaşadığını zanneden çok sayıda hasta olabiliyor. Bu nedenle ağrıların sebebine doğru tanıyı koyabilecek ve hastayı şartlara uygun en doğru yöntem ile tedavi edebilecek doğru hekimi seçebilmek bu konuda hayati önem taşımaktadır.

SİNÜZİT NASIL GEÇER?

SİNÜZİTTEN KORUNMANIN YOLLARI

Sinüzitten korunmak için nelere dikkat edilmeli?

Sinüzit problemi yaşayan kişiler, eğer kullanıyorlarsa sigarayı bırakmalılar, ayrıca kirli havanın hakim olduğu alanlarda zaman geçirmekten önemle kaçınmalılar. Çünkü kirli hava ve sigara dumanı, mukus artışına sebep olarak sinüsleri olumsuz şekilde tetiklemektedir. Soğuk algınlığı neticesinde gribal enfeksiyon problemi yaşayan hastalar mutlaka doktor kontrolünde tedavi edilmelidir. Enfeksiyon süresince burun daima açık tutulmalıdır. Bunun için okyanus sularını kullanmak ya da denize girmek sinüslerin boşalması açısından faydalı olabilir. Bunun dışında açık havaya ıslak saçla çıkılmamalı, saçlar mutlaka kurutulmuş olmalıdır. Doğrudan şiddetli rüzgara ve kuru havaya maruz kalınmamalıdır. Alerji tedavisi ihmal edilmemelidir. Burunda kemik eğriliği varsa burun ameliyatı ile eğrilik ortadan kaldırılmalı, burun etlerinin büyüklük ve şişliği tedavi edilerek yok edilmelidir.

SİNÜZİT TEDAVİSİ

Sinüzit nasıl tedavi edilir?

Sinüzit şikayeti ile uzman hekimlere başvuran hastaların, kulak burun boğaz muayenesi sırasında detaylı şekilde aile öyküsü, alerji hikayesi ve olası risk faktörleri dinlenmeli ve analiz edilmelidir.

Detaylı analizin ardından hastalığın tanısı doğru konulmalı ve hastaya en uygun tedavi yöntemi eşliğinde ilerlenmelidir. Bu nedenle her hastalıkta olduğu gibi, sinüzit hastalığında da hekim seçimi çok önemlidir.

Koyu renkli burun akıntısı, yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı problemleri 7 günden daha uzun süre devam ediyorsa, antibiyotik tedavisi 10-14 gün süreyle uygulanmalıdır. Hasta uygulanan ilaç tedavisine rağmen fayda görmemişse, benzer sorunları yıl içinde yoğun olarak yaşıyorsa artık kalıcı tedavi için ameliyat düşünülmelidir. Bu aşamada hastanın mutlaka tomografi ile değerlendirilmesi gerekir. Ameliyata alınacak hastada burun kemik eğriliği ya da burun etlerinde büyüme gibi problemler de varsa bu sorunlar da ameliyat sırasında giderilmelidir.

KISA SAÇLI OLMAK SİNÜZİT RİSKİNİ AZALTIR MI?

Sinüziti olan bir hasta ömür boyu bu hastalıktan muzdarip midir? Sinüzit tamamen geçer mi?

Kronik sinüzit tedavisinde ilk olarak ilaç tedavisi denenmeli, dirençli hastalıklarda ve tekrarlayan durumlarda ise cerrahi tedavi düşünülmelidir. Cerrahi tedavinin başarılı olma oranı yüzde 90 civarindadır. Hastaların en çok merak ettiği konulardan birisi de, cerrahi müdahale sonrası hastalığın tekrarlamasının mümkün olup olmadığıdır. Geçirdiğiniz ameliyat sonrasında artık hiç sinüzit olmayacaksınız diye düşünmemelisiniz. Unutmamanız gerekir ki; Başarılı bir ameliyat demek, hayatınızın sonraki döneminde artık normal bir insan sıklığında sinüzit geçirebileceksiniz demektir.

Sinüzit tedavi edilmezse kişiyi ne gibi problemler bekler?

Sinüs boşluklarının yüzdeki konumuna baktığımız zaman göz ve beyne çok yakın olduğunu görürüz. Konumu itibariyle sinüs enfeksiyonu çevreye yayıldığı vakit yüz kemiklerinde osteit denilen iltihaplanmalara sebep olabilir. Göze yayıldığında ise körlüğe kadar giden durumlara ve beyne yayıldığında menenjitten beyin apsesine kadar birçok ciddi soruna neden olabilir. Tüm bu nedenlerden dolayı sinüzit tedavisini ertelememek bir an önce güvenilir ve deneyimli bir hekime başvurarak problemi ortadan kaldırmanızı öneririm.