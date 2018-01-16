Kosova'daki "Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı Oliver İvanovic, Kuzey Mitrovitsa şehrindeki ofisi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

64 yaşındaki Sırp siyasetçinin avukatı Nebosja Vlajic, İvanovic'in sabah saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda vücudunun üst kısmından yaralandığını belirterek, İvanovic'in aldığı bu yaralar sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Öte yandan Kosova Polisi Bölge Müdür Yardımcısı Besim Hoti de saldırının yerel saatle 08.00 sularında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar kaçarken, 5 el ateş edildiği söylendi.

Kosova'daki savaşta Sırp paramiliter grupların komutanlığını da yapan İvanovic, savaşta Arnavut sivillere yönelik işlenen suçlar nedeniyle 2016 yılında 9 yıl hapse mahkum edilmişti. Yüksek Mahkeme, 2017 yılında bu kararı bozmuş ve İvanovic’in yeniden yargılanmasına hükmetmişti.

İvanovic, tutuksuz yargılanıyordu.

KOSOVA, SIRP SİYASETÇİNİN ÖLDÜRÜLMESİNİ KINADI

Kosova hükümeti, ülkedeki "Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı Oliver İvanovic’in öldürülmesini şiddetle kınadı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, İvanovic’in öldürülmesinin hukukun üstünlüğüne ve Kosova topraklarında düzen sağlanması yönündeki tüm çabalara tehdit teşkil ettiği belirtildi.

Şiddetin kim tarafından veya kime yapıldığına bakılmaksızın kabul edilemez bir şey olduğuna dikkat çekilen açıklamada, tüm vatandaşlara olayın aydınlığa kavuşması için ilgili makamlarla iş birliği içinde olma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, faillerin yakalanıp adalet önüne çıkarılması gerektiği vurgulandı.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI SALDIRIYI 'TERÖR EYLEMİ' OLARAK NİTELENDİRDİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosovalı Sırp siyasetçi Oliver İvanovic'in bu sabah silahlı saldırı sonucunda öldürülmesini "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Kosova'daki "Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı İvanovic'in, Kosova'nın Kuzey Mitrovitsa şehrinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Sırbistan Milli Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığındaki toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Vucic, İvanovic'in Arnavut ve Sırpları çatışmaya teşvik eden biri olmadığına işaret ederek, İvanovic'in ailesi ve tüm Kosovalı Sırplara taziyelerini iletti.

Vucic, İvanovic'in ölümünün kime menfaat sağlayacağının göz önünde bulundurulması halinde, failin kim olabileceğini de net bir şekilde görülebileceğini söyleyerek, saldırı ile ilgili Kosova'da yürütülen soruşturmaya, Sırbistan devlet organlarının da dahil edilmesini istediklerini ifade etti.

Kosova'da "yabancılar" ile Arnavutlar'ın hüküm sürdüğünü savunan Vucic, "Saldırının faillerini bulsunlar da görelim. Bu işi onlar halledemezlerse biz halledip onlara ne kadar beceriksiz olduklarını gösteririz." ifadelerini kullandı.

Saldırının, Kosova'nın kuzeyine girebilmek için Sırbistan tarafından organize edildiği iddialarına da yanıt veren Vucic, "Saldırıyı gerçekleştirenin adı ve soyadı, Sırp olduğunu gösterse dahi bu saldırıyı yapanın Sırp olmadığından eminim." dedi.

Kosova'daki Sırplara sakin kalmaları çağrısında bulunan Vucic, İvanovic'e yapılan saldırının "Sırbistan devleti için bir terör eylemi olduğunu ve buna uygun hareket edeceklerini" sözlerine ekledi.

Bu arada, İvanovic'e yapılan silahlı saldırının ardından, bugün Brüksel'de yapılması planlanan Kosova ve Sırbistan heyetleri arasındaki toplantı da Sırp tarafının çekilmesiyle iptal edildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, İvanovic'in öldürülmesinin ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile telefonda görüştü.

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