Sisler içindeki tarihi İshak Paşa Sarayı görsel şölen sundu

Doğu Anadolu'nun en görkemli tarihi mekanlarından, 2 bin rakımlı Doğubayazıt'ta hakim bir tepede bulunan kartal yuvası görünümlü tarihi İshak Paşa Sarayı'nın çevresinde yoğun sis etkili oldu.

AA'nın haberine göre aarayın eteklerindeki ilçeyi tamamen kaplayan sis nedeniyle mimarisi ve tarihi özelliğiyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken İshak Paşa Sarayı çevresinde eşsiz manzaralar oluştu.

Adeta denizi anımsatan sisler arasında ziyaretçilerini büyüleyen İshak Paşa Sarayı'nın yanı sıra ilçedeki Beyazıt Camisi, Urartu Kalesi ve İslam mutasavvıfı Ahmed-i Hani Türbesi ile müzeye ev sahipliği yapan yöre, zaman zaman sisle kaplanıyor.