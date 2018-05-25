Sivas Belediyesi'nce John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı, Peter Jackson'ın sinema filmi olarak çektiği 'Yüzüklerin Efendisi' ile 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan ve kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenildi.

DHA'nın haberine göre belediye tarafından kent merkezi yakınlarındaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na 'Hobbit' evlerine benzer evler inşa edildi.

Film kahramanı cücelerin yaşadığı evler kadar büyük yamaç evleri ilgi görünce, sayı artırılmaya başlandı. Başlangıçta 7 adet yapılan evlerin sayısı 24'e çıkarıldı. Yeni etap çalışmalarıyla birlikte mini 'Hobbit köyü' oluşturuldu. Yeni evlerde yapılan çalışmalarda sona gelindi. Evlerin iç dekorasyonun tamamlanmasıyla birlikte peyzaj çalışmalarına geçildi. Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo bulunan, 1+1 olarak inşa edilen evlerin mimarisi görenlerin ilgisini çekiyor.

'TATİL KÖYÜ HAVASINDA OLACAK'

Yeni etap çalışmalarında son aşamaya gelindiğini kaydeden Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, "Konutlar tamamlandı. Tefriş çalışmaları haricinde imalat noktasında hemen hemen eksikler kalmadı, diyebiliriz. Alanda peyzaj çalışmaları devam ediyor. Ortaya şimdi asıl görüntü çıkmaya başladı.

Çok otantik, çok farklı bir görüntü. Burasının ciddi şekilde ilgi göreceğini düşünüyoruz. İnanıyorum ki başlı başına Sivas'a bir değer katacak. Turizm noktasında ilgi çekecek bir alan ortaya çıktı. Tahmin ediyorum, bayramdan sonraya kadar burası tamamlanmış olur. 1 ay gibi sürede tamamen bitmiş olacağını düşünüyorum.

Önemli olan güzel şeylerin ortaya çıkması. Burası insanların 3 gün, 5 gün doğayla iç içe, her türlü şehir stresinden uzaklaşacağı, kafa dinleyeceği, kitap okuyacağı, şiir yazacağı mekan olacak. Aile ortamında kafa dinleyeceği, stresini üzerinden atacağı güzel bir alan. Biz de bunu hedeflemiştik. Bu alan ayrı bir tatil köyü havasında olacak.

17 adet evimiz var, özel bir bölüm oldu. İnşallah, ileride farklı bölümleri de buna ilave etmeyi planlıyoruz. Şekil ortaya çıktı, fonksiyonu ortaya çıktı, ihtiyaç olduğu sürece de büyüme çalışmaları devam edecektir" dedi.

YOĞUN İLGİYLE KARŞILAŞMIŞTI! SİVAS'IN HOBBİT EVLERİ ÇOĞALIYOR