Sivas'ta çocuğuna öğretmeni tarafından şiddet uygulandığını düşünen veli, sınıfa yerleştirdiği gizli kamera ile öğretmenin sözlü şiddetini kaydetti. Sınıfa gizlice kamera yerleştiren veli hakkında okul idaresi tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

İHA'nın haberine göre, İnönü İlköğretim okulu 1. sınıfta eğitim ve öğretim gören 6 yaşındaki Y.E.Y.'nin sürekli öğretmenlerinin kendisine dövdüğünü iddia etmesiyle, Y.E.Y.'nin velisi Hüseyin Yıldız, konuyu okul idaresine taşıdı. Okul idaresini inandıramayan Yıldız, çocuğunun iddialarını ispatlayabilmek için internet üzerinden gizli kamera satın aldı. Yıldız, kamerayı okul idaresinden gizlice sınıfa yerleştirdi. Çocukların ve öğretmenin bilgisi olmadan sınıfta gizli kayıt alan veli, öğretmenin çocuklara yönelik sözlü şiddette bulunduğunu görüntüleri kayıt altına aldı.

Olayın ardından aile çocuklarını başka bir okula kaydettirmek isterken Okul idaresi ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili hem yasal hem de idari inceleme başlatıldı. İdarecileri ve öğretmenler Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunup, okulda izinsiz görüntü alan veliden şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hem iddialar üzerine hem de okulda izinsiz görüntü alınması konusuyla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı.

GİZLİ KAMERAYI İNTERNETTE SATIN ALDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Hüseyin Yıldız, çocuğunun sürekli öğretmeninden dayak yediğini söylemesi üzerine bu yola başvurduğunu belirterek, "Okul idaresi ile ne kadar görüştüysek onları inandıramadık. Bende internet üzerinden bir kamera siparişi verdim. İki gün sonra geldi. Çocuğu öğlen okula bırakırken görünür bir yere küçük bir kamera bıraktım çıktım. Her gün öğleden sonra mütemadiyen yaptım. Bir hafta içerisinde 4 tane aşırı derecede sadece çocuğumun üzerine gelinen hakaretlere şahit oldum.

Bunun üzerine çocuğu okuldan kaydını aldırmaya gittim. Okul idarecilerinin tepkisi ile karşılaştım. Buna rağmen onlar benden şikayetçi olmuş. Olaydan bir gün öncesinde CİMER'e yazmıştım. Sonra yeniden çocuğa hakaret ve şiddetten dolayı dava açacağım. Sonuna kadar gideceğim. Olayın başında Müdüre de söylemiştim kamera koyacağım göreceksiniz bunların doğru olduğunu diye. Müdür bana inanmadı kamera koymama da izin vermedi. Ben kendi çabalarımla koydum. İyi ki de koymuşum. Olayları tamamıyla gördüm. Görüntüleri de aldım. Bu görüntüler olmasaydı bana kimsede inanmazdı."dedi.

Görüntülerde öğretmenin öğrencilere hakaret ettiği görülüyor.

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