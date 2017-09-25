Sivas'ta bir genç, dayısına ait çiftlik evinin bahçesinde başından av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.



Büyükbaş hayvanlarına yem vermek için çiftlik evine giden İ.K, 19 yaşındaki yeğeni M. T.'yi bahçede başından av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu. İ.K'nin haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, askere gitme hazırlığı yapan T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından T.'nin cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis, cesedin yanında bulunan av tüfeğini de incelemek üzere emniyete götürdü.

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