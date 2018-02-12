Siyah Beyaz Aşk 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D'de yayınlanan Siyah Beyaz Aşk 17. yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı. Aslı ve Ferhat'ın romantik anlar yaşadığı, çiftin aşk tazelediği yeni bölümün ardından gelcek bölümde neler yaşanacağı merak edilmeye başladı. Dizinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, Siyah Beyaz Aşk 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Siyah Beyaz Aşk 17. son bölüm özeti ve 18. bölüm fragmanı ile ilgili tüm detaylar...

SİYAH BEYAZ AŞK 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın paylaştığı Siyah Beyaz Aşk 17. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde yaşanan gelişmelerin ardından gelecek bölüm fragmanı için seyirciler sorgularını sürdürmeye başladı. Fakat Siyah Beyaz Aşk 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.

SİYAH BEYAZ AŞK 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aslı ile Ferhat, aşk tazeliyor; ikili arasındaki romantik dakikalar zirve yapıyor!

Ferhat'ın kendisinden boşanmak istemesini kabullenemeyen Aslı, onu terk etme kararı alır. Ferhat, onu bu kararından vazgeçirmeye çalışır. Ferhat, Aslı'ya olan aşkına engel olmayacaktır ve aşkı uğruna savaşmayı göze alır.

Aslı'nın kalbini yeniden kazanmayı başaran Ferhat, yaşayamadıkları anların tadını çıkarmaya başlar. Gülsüm ise Abidin ile evlilik hazırlıklarına başlar. Ailenin onayını almak isteyen Gülsüm ile Abidin'e en büyük destek beklemedikleri birinden gelecektir.

Aslı, Ferhat’ı terk etmeye karar verir ancak Ferhat’ın Aslı’yı bırakmaya niyeti yoktur. Ferhat, Aslı’yı durdurmaya çalışırken kaza geçirirler. Ölümden dönen çiftin hayata tutunmak için, birbirlerinden başka bir şeyleri yoktur.

İdil, Yeter’in onu merdivenlerden ittiğini söyleyince ortalık karışır. Namık bebeğinin ölümünden Yeter’i sorumlu tutar ve onu Bolu’ya göndermeye karar verir. Ancak kapı önüne konan Yeter’in elinden tutmak için uzun zamandır bekleyen bir başkası vardır.

Aslı ve Ferhat herkesten ve her şeyden uzak romantik bir gece geçirirken, yanı başlarında Cüneyt’in onlar için hazırladığı kötü sürprizden haberleri yoktur.

Güzel ve Çirkin’in birbirine kavuştuğu bu gece hangi sürprizlere gebe?

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