Siyah Beyaz Aşk izleyicileri yayınlanan son bölümünün ardından 9. bölüm fragmanını merakla bekliyor. Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın paylaştığı Siyah Beyaz Aşk dizisinde heyecanlı anlar yaşanmış, Gülsüm’ü kurtarmak için beraber hareket eden Aslı ve Ferhat, birbirlerini tanıma yolunda bir adım daha atmışlardı.

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Takipçilerinin büyük bir merakla beklediği Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizi her pazartesi akşamı ekrana geliyor.

SİYAH BEYAZ AŞK 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülsüm’ü kurtarmak için beraber hareket eden Aslı ve Ferhat, birbirlerini tanıma yolunda bir adım daha atarlar. Üst üste yaşanan gerilimden yorulan Aslı, tüm dengeleri değiştirecek bir hamle yapar ve savcı Yiğit’e her şeyi anlatmaya karar verir.

Ferhat ise Aslı’nın, Yiğit’e gittiğini öğrenir ancak engellemez. Merakla Aslı’nın ne yapacağını bekler...

Siyah Beyaz Aşk

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Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı

Siyah Beyaz Aşk 9. bölüm fragmanı