Siyah Beyaz Aşk 9. bölüm fragmanı çıktı. Her bölümde heyecanlı anların yaşandığı dizide gerilim devam ediyor. Siyah Beyaz Aşk çıkan ilk fragmanda Ferhat'ın dayısı ile karşı karşıya geldği görülüyor. Bu sırada seyirci Ferhat'ın kardeşine ne olduğunu da anlamaya çalışacak. Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde yaşanacaklar haberimizde.

Oyuncu kadrosunda İbrahim Çelikkol, Birce Akalay , Muhammet Uzuner, Arzu Gamze Kılınç'ın yer aldığı Siyah Beyaz Aşk 9. bölümü ile seyirci karşısına çıkmayı bekliyor. Her pazartesi ekrana gelen diiznin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Ferhat'ın büyük bir öfkeye kapılarak dayısı ile karşı karşıya geldiği görülüyor. Peki Ferhat'ın kardeşine ne oldu? Siyah Beyaz Aşk 9. Bölüm fragmanında ortalık karışıyor! Ferhat, evi taranan Yiğit'i bulabilecek mi?

SİYAH BEYAZ AŞK 9. BÖLÜM FRAGMANI

SİYAH BEYAZ AŞK 8. BÖLÜM ÖZETİ

Gülsüm’ü kurtarmak için beraber hareket eden Aslı ve Ferhat, birbirlerini tanıma yolunda bir adım daha atarlar. Üst üste yaşanan gerilimden yorulan Aslı, tüm dengeleri değiştirecek bir hamle yapar ve savcı Yiğit’e her şeyi anlatmaya karar verir.

Ferhat ise Aslı’nın, Yiğit’e gittiğini öğrenir ancak engellemez. Merakla Aslı’nın ne yapacağını bekler...

Siyah Beyaz Aşk

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı

siyah beyaz aşk 9. bölüm

Siyah Beyaz Aşk 9. bölüm fragmanı