'SİYASETTE VE YARGIDA 2017' YAZI DİZİSİ - 1

Türkiye, 2017’de, 94 yıllık Cumhuriyet tarihinin en kritik yıllarından birini geride bıraktı. 2017’de tarihe damga vuran büyük dönüşümler yaşandı. 16 Nisan’da yapılan referandum ile parlamenter hükümet sisteminden “başkan” odaklı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için Anayasal altyapı oluşturuldu. 2017 yılında yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin geleceğinde de önemli yer tutacak.

İşte 2017 yılının en kritik gelişmelerini derlediğimiz dizimizin ilk bölümü:

7’NCİ REFERANDUM

1961 Anayasası’nın ardından Türk hukuk sistemine giren halkoylaması 2017 yılında 7’nci kez gerçekleştirildi. AK Parti döneminin 3’üncü halkoylamasında seçmenler, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için 16 Nisan’da sandık başına gitti. Halkoylamasında yüzde 51.41 “evet”, yüzde 48.59 “Hayır” oyu kullanıldı. Oylama günü Yüksek Seçim Kurulu’nun “Sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulalarının geçerli sayılması”na ilişkin kararı tartışmalara neden oldu. “Hayır” cephesinde yer alan CHP, konuyu yargıya taşıdı, ancak sonuç alamadı.

PARTİLİ CUMHURBAŞKANI

Tüm unsurlarıyla 2019’da yürürlüğe girecek yeni yönetim sisteminde ilk adım partili Cumhurbaşkanlığı’nda atıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mayıs ayında “beşinci çocuğu” olarak nitelendirdiği AK Parti ile yeniden hukuki olarak bağ kurdu. AK Parti’nin 3’üncü Olağanüstü Büyük Kongresi’nde genel başkan seçilen Erdoğan, 57 yıl sonra Atatürk, İsmet inönü ve Celal Bayar’ın ardından 4’üncü “Partili Cumhurbaşkanı” sıfatını kazandı. Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım'ın ardından tekrar, kurucu genel başkanı olduğu partisinin başına geçti.

METAL YORGUNLUĞU

Erdoğan, AK Parti’de “metal yorgunluğu” olduğunu, heyecanını yitiren isimlerin görevlerinden istifa etmesini, etmezlerse de gereğini yapacaklarını açıkladı. Bu açıklamanın ardından kabinede değişiklik yapıldı, 6 yeni isim kabineye girerken, 5 bakanın görev yeri değişti. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yenilendi. 30 il başkanı istifa etti. Ankara, istanbul ve Bursa büyükşehir belediye başkanları istifa etti, Başkent’te 23.5 yıllık Melih Gökçek dönemi sona erdi.

ÜZÜCÜ OLAYLAR

2017’de eski başbakanlardan Mesut yılmaz’ın 38 yaşındaki oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşi Hülya Sancaklı intihar etti. Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Baykal, beyin kanaması geçirdi. Tedavi için Almanya’ya götürüldü.

25 GÜNLÜK ADALET YÜRÜYÜŞÜ

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT TIR’larının durdurulması olayına ilişkin “gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçlamasıyla 25 yıl hapis cezası istemiyle tutuklandı.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haziranda Ankara Güvenpark’tan Berberoğlu’nun bulunduğu İstanbul Maltepe’ye yürüme kararı aldı.

Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nü başlattı. 25 gün süren ve her gün katılımcı sayısı artan yürüyüş, iktidarın tepkisine neden olurken Türkiye’nin gündemine oturdu.

"MAN" TARTIŞMASI

Kılıçdaroğlu, 1 Ağustos 2011’de Man Adası Devleti’nde 1 sterlin sermaye ile “Belbey Limited” adıyla bir şirket kurulduğunu ve Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi ve dünürünün de aralarında bulunduğu isimler tarafından bu şirket aracılığıyla yurtdışına 15 milyon dolarlık para transferi yapıldığını iddia etti.

Erdoğan, para transferi iddialarına ilişkin, “Yurtdışındaki herhangi bir şahsa veya herhangi bir şirkete tek kuruş para gönderilmemiştir” dedi.

Erdoğan ve yakınları, Kılıçdaroğlu’ndan 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat istemiyle dava açtı.

GÜNDEM DEĞİŞTİREN AÇIKLAMALAR

Kılıçdaroğlu’nun “İktidarda 120 ile 180 arasında ByLock’çu olduğu”nu öne sürmesi ve 15 Temmuz için “kontrollü darbe” demesi uzun süre gündemde kaldı. Erdoğan’ın, katıldığı bir televizyon programında, “Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG’un kaldırılması lazım” açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG’un yerine yeni bir sistem hazırladı.

İTTİFAK SİNYALLERİ

2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için yüzde 50 artı 1 oya ihtiyaç olması siyasi partiler arasında yakınlaşmaları da beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanlığı sisteminin önünü açan “Evet” cephesinin iki kanadı MHP ile AK Parti arasındaki uyum, referandum sonrasında da sürdü. Hayır blokunda seçim ittifakı için yoklamalar, 2017’nin son ayında başladı. Ancak, seçim sistemi, seçim barajı, seçim ittifakının yasal bir zemine kavuşup kavuşmayacağı 2018 yılına kaldı.

İYİ PARTİ SİYASETTE

2016’da MHP’de Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi olağanüstü kongreye zorlayan muhalifler, 2017’de yeni bir oluşuma gitmek zorunda kaldı. Yargı süreçleriyle olağanüstü kongreyi gerçekleştiremeyen Meral Akşener önderliğindeki muhalif ekip, ekim ayında İYİ Parti’yi kurdu. Akşener, “Umutlarımız var. Hayallerimiz var. Yeni bir siyasal hareketle, iyi bir siyasal hareketle Türkiye kucaklaşmasını başlatıyoruz” diyerek, startı verdi. 2019 yılında yapılacak üç seçim için iddiasını dile getiren İYİ Parti’ye MHP’den ihraç edilen 4 isim ile CHP’den istifa eden bir milletvekili katıldı.

YARIN: ABD VE AB İLE İLİŞKİLER, OHAL, TERÖRLE MÜCADELE

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