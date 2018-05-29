Siyasi partiler vaatlerde vatandaşın cebine odaklandı

Partiler yeni dönemde enerji ve madencilikte uygulayacakları politikaları netleştirmeye başladı. Nükleer enerji, daimi yaz saati, yenilenebilir enerji projeleri ve yeni maden sondajı seçime gidilirken öne çıkan başlıklar. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberi...
AK PARTİ: 6 MİLYON METRE SONDAJ PLANLIYOR
Seçim beyannamesine göre, madenciliğin daha güvenli ve etkin yapılabilmesi için yeni modeller devreye alınacak. Maden Güvenlik Kurumu kurulacak. Kısa adı BORSİS olan “Bor Organize Sanayi İhtisas Bölgesi” oluşturulacak. Kritik hammadde ve maden ihracında düzeni sağlayacak bir sistem oluşturulacak. Rafineri ve termik santral yatırımlarının yer alacağı 15 yeni endüstri bölgesi kurulacak. Maden rezervlerini artırmak için 2019 sonuna kadar 6 milyon metrenin üzerinde maden arama sondajı yapılacak.
YERLİ KÖMÜR TESİSİ
Yerli kömür kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin artırılması ile birlikte en az 5 bin megavat ilave kapasiteli yerli kömür yakıtlı tesis inşa edilecek. “Linyit Arama Projesi” gibi “Taşkömürü Arama Projesi” hazırlanacak.
Hidroelektrik kapasiteye 10 bin MW’lık kapasite eklenecek. Komşu ülkelerle elektrik ticareti kapasitesi artırılacak. 2018’in sonuna kadar tüm illere doğalgaz götürülürken, 2019 yılı sonuna kadar 222 ilçeye doğal gaz ulaştırılacak. Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı’nın uygulanması ile 23.9 milyon ton eşdeğer petrol ve bunun karşılığı olarak 8.4 milyar dolar tasarruf sağlanacak.
MHP: TÜRK ENERJİ TİCARETİ BİRLİĞİ KURULACAK
MHP de beyannamesinde enerjiye geniş yer ayırdı. Buna göre, millî petrol-gaz şirketleri aracılığıyla Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Libya, Cezayir, Irak gibi ülkelerde arama ve sondaj faaliyetleri gerçekleştirilecek. Başta Azerbaycan ve Türkmenistan olmak üzere, zengin enerji kaynaklarına sahip Türk cumhuriyetleriyle ikili anlaşmalar yapılacak, bu ülkelerin kendi aralarında anlaşmaları için önderlik edilecek, bu kapsamda “Türk Enerji Ticareti Birliği” kurulacak.
CHP: DAİMİ YAZ SAATİNE SON
CHP’nin beyannamesine göre, binalarda ısı yalıtımının ve güneş paneli yatırımının mali yükü paylaşılacak. Güneş paneli kullanan apartmanlara panel yatırımı için sıfır faizle kredi verilecek. Kredi geri ödemeleri, üretilen elektrikten tahsil edilecek. Sokak aydınlatmasında güneş enerjisine dayalı ve verimi yüksek sistemler kullanılacak. Daimi yaz saati uygulamasına son verilecek. Doğalgaz depolama kapasitesi, yıllık tüketimin yüzde 25’ine yükseltilecek. Bor Enstitüsü özerkleştirilecek. Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santralları projeleri gözden geçirilerek, uluslararası yükümlülükler çerçevesinde mümkünse iptal edilecek. Rusya ile enerjide şeffaf ilişkiler kurulacak.
HDP: ÖNCELİK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE
Halkın ihtiyacı için gereken enerjinin, rüzgâr ve güneş kaynaklı yerinde üretimine öncelik verilecek. Enerjinin nakli ve dağıtımının özelleştirilmesine son verilecek. Nükleere ve radyoaktiviteye dayalı üretim ve yeniden dönüşüm yapılanmasına, tarım alanlarının, meraların, ormanların, kıyıların nükleer atık sahası olmasına izin verilmeyecek. Mersin Akkuyu ve Sinop nükleer santral projeleri iptal edilecek. Su kullanım hakkı anlaşmaları iptal edilecek.
Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre partilerin 24 Haziran seçimi öncesi vatandaşın direkt cebine yönelik vaatlerinden bazıları şöyle:
AK PARTİ: 1.5 MİLYON MEMURA EK GÖSTERGE ZAMMI
Yılda iki kez Ramazan ve Kurban bayramlarında biner TL emekli ikramiyesi verilecek. 1.5 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergeleri, 3 bin 600’e çıkarılacak. Ek göstergenin artırılması emekli ikramiyelerine ve emekli maaşlarına yansıyacak.
MHP: STAJ, EMEKLİLİĞE SAYILIP İŞSİZE 800 TL VERİLECEK
Staj ve çıraklık süreleri emeklilik hizmetine sayılacak. Şoförlere yıpranma payı hakkı verilecek. Uzman erbaşların tümü kadroya alınacak. Kamuda kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B’li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanlar kadroya geçirilecek. İşsiz aileye 800 TL verilecek.
CHP: ASGARİ ÜCRET 2.200 TL ISINMAYA AYLIK 100 TL
Asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Aylık 25 TL su, 50 TL elektrik, kışın aylık 100 TL ısınma desteği verilecek. Evi olmayan ailelere 20 yıl vadeli yüzde 0.5 faizle kamu bankalarından ev kredisi verilecek. Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından ödenen evlere aylık bin TL aile maaşı bağlanacak.
İYİ PARTİ: VATANDAŞIN BORCUNUN YÜZDE 80’İ SİLİNECEK
Türkiye Dayanışma Fonu kurulacak. Bu fon ile asgari ücretlinin borcu tamamen silinecek. İşsizlerin, emeklilerin, şehit ve gazilerin borçları silinecek. Maddi durumu nispeten yerinde olan vatandaşın borcunun yüzde 80’i silinecek. Kalan 10 yıl takside bölünecek. Borçlar alacak şirketlerinden satın alınarak devlete geçecek.
SP: ASGARİ ÜCRET HER YIL REEL % 7-10 ARTACAK
Yoksulluk sınırı altında emekli maaşı olmayacak. Emeklilerin maaşlarına her yıl refah payı adı altında büyüme oranı kadar zam yapılacak. Asgari ücret yoksulluk sınırının üzerinde olacak ve asgari ücret vergiden muaf tutulacak. Asgari ücret her yıl reel olarak yüzde 7-10 dolayında artırılacak.
HDP: ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ AYLIĞI 3 BİN TL OLACAK
Yoksullara su, elektrik ve doğalgaz ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz olacak. Asgari ücret ve en düşük emekli geliri 3 bin TL olacak. İşsizlere en az bin TL maaş bağlanacak. 50 bin TL’ye kadar banka borçlarının faizleri silinecek ve bu borçlar yeniden yapılandırılacak. Yollar, köprüler ücretsiz olacak.
KORUCU MAAŞI 1.705 TL’YE ÇIKACAK
Gazete Habertürk'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Erzurum mitinginde, “Güvenlik korucularımızın ücretlerinde 135 liralık bir iyileştirme daha yapıyoruz” açıklamasının ardından korucuların maaşı artırılıyor. Son dönemde güvenlik korucularının özlük haklarında önemli düzenlemeler yapıldı. 2017 yılında yapılan düzenlemeyle 4-A kapsamına alınan korucuların yıllık 401 milyon TL olan sigorta primlerinin tamamı devlet tarafından karşılanıyor.
HER OPERASYON İÇİN 24 TL
Korucuların maaşları kademeli olarak artırılarak 2018 yılında 1570 TL’ye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 135 TL’lik zamla korucu maaşı 1705 TL’ye yükselecek. Terörle mücadelenin en önemli unsurlarından olan güvenlik korucularının operasyon tazminatı da artırıldı. Korucular, katıldıkları her operasyon için günlük 24 TL tazminat almaya başladı. Operasyonların etkinliğinin artırılması için “Güvenlik Korucusu Haberleşme Sistemi Projesi” tamamlandı. Bu kapsamda 1500 adet cep telefonu, tim komutanlarına dağıtıldı.
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