Slovenya'da cumhurbaşkanlığı seçimi

Slovenya Devlet Seçim Komisyonunca yapılan açıklamada, oyların yüzde 99,90'lık kısmının sayıldığı belirtilerek, 9 adaydan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması sonucu cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 12 Kasım'da yapılacak ikinci tura kaldığı ifade edildi.

AA'nın haberine göre; Devlet Seçim Komisyonu tarafından açıklanan ilk resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut cumhurbaşkanı Borut Pahor oyların yüzde 47,07'sini alarak yüzde 50 barajına yaklaşan ilk isim olurken, Kamnik Belediye Başkanı Marjan Sarec ise oyların yüzde 24,97'sini aldı.

Slovenya'da 12 Kasım'da yapılacak ikinci turda en çok oy alan iki aday Pahor ve Sarec bir kez daha cumhurbaşkanlığı görevi için yarışacak.

Pahor, yüzde 3'lük oranla kaybettiği seçimin ikinci turundan umutlu olduğunu ifade ederek, oy kullananlara teşekkür etti.

Sarec ise sonuçlardan memnun olduğunu ifade ederek, 12 Kasım'a kadar oy oranını yükseltmeyi umduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 5 kadın aday arasında yer alan Romana Tomc oyların yüzde 13,74'ünü, Yeni Slovenya Hristiyan Halk Partisi Genel Başkanı Ljudmila Novak 7,15'ini, Andrej Sisko yüzde 2,22'sini, Boris Popovic 1,79'unu, Maja Makovec Brencic 1,72'sini, Suzana Lara Krause yüzde 0,77'sini ve Angelca Likovic yüzde 0,58'ini aldı.

Devlet Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, 1 milyon 716 bin 39 kayıtlı seçmenden yüzde 43,57'lik kısmın oy kullandığı kaydedildi.

cumhurbaşkanlığı seçimi