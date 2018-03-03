Sneijder, Dursun Özbek ve Tudor'u topa tuttu

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Yıldız oyuncu, “Kulübü ve taraftarları özlüyorum. Bu sevginin karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Bir gün oraya dönmeyi çok isterim. Futbolcu olarak olur mu bilemem ama belki direktör olarak belki antrenör olarak. Geleceğin ne getireceğini bilemeyiz” diye konuştu.