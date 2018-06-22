Amasya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte bu yıl soğan rekoltesinde beklentinin değişmediğini ve rekoltenin 400 bin ton civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Oluzlu Tarım İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Çelik de vatandaşın ucuz soğan tüketmesini istediklerini ancak aracıların buna müsaade etmediğini dile getirdi.

Geçen yıl rekoltelerinin yüksek gerçekleştiğini ve fiyatların uygun olduğunu anlatan Çelik, şunları aktardı:

"Bu yıl da ekim fazla ancak Adana ve Reyhanlı bölgesinde yaşanan aşırı yağışlardan dolayı o bölgede verim azaldı. Bu yıl da Amasya bölgesinde ekim fazla ve rekoltemiz de yüksek olacak ancak son günlerde yaşanan yağışlardan dolayı hasat zamanı gecikti. Bugün hasada başladık, ben inanıyorum ki soğan önümüzdeki hafta eski fiyatlarına düşecektir. Geçen yıl 85 kuruştan açılan soğan, şimdi marketlerde 6 liraya kadar satılıyor, ben bunu söylemek istemiyorum, bu fırsatçılık politikasıdır. Biz bu tip işlere tırnağımızla üreten bir çiftçi olarak karşıyız."

Türkiye ekonomisine yıllık ortalama 20 bin ton kuru soğan kazandırdıklarını, Türkiye'nin yüzde 2'lik soğan ihtiyacını karşıladıklarını vurgulayan Çelik, "Seçimden 3-4 gün sonra bütün mevsimlik işçilerimiz gelecek ve hasada tam anlamıyla başlayacağız ve bu fırsatçı politikalar bitecek, fiyatlar normale dönecek. Bu iş ellerinde mal bulunan 3 - 5 spekülatörün işi, fırsatçılık yapıyorlar. Türkiye'de istediğimizden fazla soğan var kimse yok zannetmesin sadece hasat dönemi gecikti. Geçen yıl İran'da soğan fiyatları 4 liraya kadar çıkmıştı bizde 85 kuruştu, o zaman İran bizden 1 kilo soğan almadı, eğer dışarıdan soğan alırsak çiftçi zor durumda kalacak." diye konuştu.