Patatesin kilogramının 6, soğanın ise 6.5 lirayı görmesi üzerine Ekonomi Bakanlığı’nın attığı ithalat adımına tepki gösteren Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, “Fiyatlar ithalatla terbiye edilmez. Fiyatları bir miktar düşürür ama üreticiye darbe vurur. Uzun vadede de üreticinin ekim alanlarını azaltmasına yol açar” dedi.

Gazete Habertürk'ten Özden, 2004- 2017 yılları arasında kuru soğanda ekim alanlarının yüzde 37, patateste ise yüzde 22 azaldığını belirtti. Fiyat artışında aracıların yüksek kâr marjının da etkili olduğunu belirten Güngör, “Üretici soğanın kilogramını 30 kuruştan zor verebiliyor ama tezgâha gelene kadar 6 lirayı geçiyor. İthalat ile aracılara deniliyor ki, ‘Fiyatları düşürmezseniz ürününüz elinizde kalır’. Üreticinin girdi maliyetleri desteklenmeli, aracı aradan çıkarılmalı” diye konuştu.

‘DENETİM EKSİK’

Üretici ile tüketici fiyatları arasındaki makasın yeterince denetlenmediğini söyleyen Güngör, “Devlet 30 kuruşa üretilen bir ürünü ‘Sen nasıl bu fiyata satıyorsun?’ diye sormalı. İthalat yerine makasın neden bu kadar açık olduğunu denetlenmeli” dedi.

‘GİRDİ MALİYETLERİ YÜKSEK’

Üreticinin girdi maliyetleriyle de mücadele ettiğini belirten Güngör, sadece ilaçlama maliyetinin kur nedeniyle yüzde 30 arttığını söyledi. Çiftçiye 2018’de verilmesi planlanan 14 milyar liralık desteğin verimli kullanılmadığını savunan Güngör, 11 milyar lirasının vergilerle geri alındığını söyledi. Güngör’e göre fiyatlardaki fahiş artışın bir diğer nedeni de iklim değişikliği. Bu yıl Türkiye’nin bazı bölgelerinde kuraklık bazı bölgelerinde de aşırı yağış yaşandığını hatırlatan Güngör, “Zamansız yağmur ve doluya maruz kaldık. Aşırı yağışta bazı hastalıklar ortaya çıkıyor” dedi.