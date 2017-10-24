Soğuk hava deposu yangında kül oldu

Finike- Elmalı yolu üzerinde bulunan soğuk hava deposunda personelin dışarıda yemekte olduğu saat 19.30 sıralarında elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. 10 bin ton kapasiteli içerisinde elma ve nar istiflenmiş tesisteki yangın bir anda büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleriyle Elmalı Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Elmalı Belediye Başkanı Ak Partili Ümit Öztekin de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangın sonrası tesis tamamen kullanılamaz hale geldi.