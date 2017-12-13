Kayseri'nin Bünyan ilçesinde fotoğrafçılık yapan Deniz Yılmaz Yakut, sokak hayvanları için anlamlı bir çalışma başlattı. DHA'nın haberie göre 'Mamalar sizden fotoğraflar bizden' sloganıyla yola çıkan Yakut, sokak hayvanları ile barınaklardaki köpekler için bu kampanyayı başlattığını kaydetti.

Özellikle kışın sokak hayvanlarının doğada yiyecek bulmakta sıkıntı çektiklerini söyleyen Yakut, "Bu kapsamda düğün, portre veya diğer kişisel fotoğraf çekimlerini mama karşılığı yapıyoruz. Şu an hayvanseverler de ilgi gösteriyor bu projeye" dedi.

Projeye diğer fotoğrafçı arkadaşlarını da dahil ettiğini dile getiren Yakut, "Yoğun ilgi var. Bu nedenle diğer profesyonel fotoğrafçı arkadaşlarımızdan da yardım istedik. Onların da desteği ile arkadaşlarımızı projemize dahil ediyoruz.

Profesyonel fotoğraf çekimlerinizi tamamen sokak ve barınak hayvanlarına mama alınması karşılığında gerçekleştiriyoruz. Bazı hayvansever dostlarımız fotoğraf çekimi yaptırmadan mama bağışında bulunuyor. Özellikle sosyal medyada da kampanyamıza ilgi var ve her geçen gün büyüyor" diye konuştu.